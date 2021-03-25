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Приговор Юлии Галяминой по «дадинской» статье вновь признан законным

А жалоба адвокатов Марии Эйсмонт и Михаила Бирюкова – не подлежащей удовлетворению. Такое решение принял сегодня Второй кассационный суд

Фото: Facebook

Юлия Галямина и её адвокаты ужинают в ресторане «Барашка», который не стал лжесвидетельствовать против политика

В связи с этим адвокат Мария Эйсмонт напомнила в своём ФБ о самых ярких моментах дела Юлии Галяминой.

Обвинение политику было предъявлено за последовательные выступления против внесения поправок в Конституцию и организацию сбора соответствующих подписей на Пушкинской площади 15 июля 2020 года. После задержания Юлии на этом мероприятии и было заведено уголовное дело по статье 212.1.

Однако, как напоминает Мария Эйсмонт, прослушивать её начали задолго до этого – в июне 2020 года.

«При этом прослушка была санкционирована в рамках «проверки сведений о причастности лица к совершению преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК» (т. е. приготовление к массовым беспорядкам, которое Юле никогда не инкриминировали)», – пишет адвокат.

Об этом, и о том, как развивались события, стало известно из материалов уголовного дела.

Тем временем утренние планёрки второго оперполка МВД (те самые гоняющиеся за людьми на протестных акциях – Ред.) проходили очень интересно. Полицейским на них показывали ориентировку на Галямину.

«Такие ориентировки, согласно показаниям свидетелей обвинения, служили своеобразным приказом на задержание, – пишет Эйсмонт. – Задерживали Юлю, как правило, в тот же день, удивительным способом "выявляя" её в любой точке Москвы и Подмосковья (то есть простым языком: за ней следили)».

Следствие запрашивало данные пользователей ВК, которые поставили лайк под постом Юлии о сборе подписей на Пушкинской площади. А также запрашивало Роспотребнадзор на предмет, не заразился ли кто коронавирусом в ходе акции. Ответ пришёл отрицательный.

«Впоследствии на суде, будучи допрошенной в качестве свидетеля обвинения, специалист Роспотребнадзора предположила, что на самом деле они наверняка заразились, просто у всех протекало бессимптомно, поэтому мы об этом не знаем», – вспоминает Эйсмонт.

Рестораторы, чьи заведения находятся в районе Пушкинской площади, тоже не слишком помогли стороне обвинения.

Тем не менее, суд приговорил Юлию Галямину к условному сроку. Отметим, что осуждённым по ст. 212.1 запрещается работать депутатами любого уровня и преподавать в учебных заведениях. Поэтому в результате Юлия лишилась мандата муниципального депутата и всех своих преподавательских должностей.

«Приговор был в некоторых местах списан с приговора Константину Котову, – обращает внимание адвокат. – Например, формулировка о "заведомости деликтного поведения участников незаконной акции, избравших изначально поведенческую модель вне правового поля"».

Причём, это совпадение далеко не единственное.

По словам Юлии Галяминой, решение Второго кассационного суда было для неё ожидаемым.

Теги: #Галямина

Рубрика: Политика

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