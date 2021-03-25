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Вчера, в 23:41

«Депутаты, мы вам помощников не выбирали, платите им из своей зарплаты»: в сети в бешенстве от нового закона Госдумы

Россияне считают, что у слуг народа уже окончательно атрофировано чувство стыда

Фото: Global Look Press

В Госдуме приняли сразу в трёх чтениях закон, который предусматривает повышение месячного фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с 300 до 387 тысяч рублей. Такое решение приняли на пленарном заседании Госдумы 9 декабря.

Изменения коснутся закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов возрастёт до 387 тысяч рублей. Законопроект приняли в третьем чтении, указано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Зарплатный фонд распределят между несколькими помощниками. На это из бюджета предлагается выделить 761,4 млн рублей в следующем году.

Законопроект о зарплатах помощников депутатов и сенаторов направили в комитеты Госдумы 8 декабря. Авторы инициативы заявили, что у депутата Госдумы может быть до семи помощников. Предполагалось увеличение оплаты труда на 20%.

Прямо скажем, в соцсетях остались в шоке от этой новости.

«Как не стыдно? Каково это читать простым людям, живущим на 15-20 тысяч в месяц?!» - в бешенстве россиянин.

«Им вообще не стыдно, у них просто атрофируется чувство совести в процессе выборов в депутаты... Вы этого не замечали раньше, а это так...» - объяснил более опытный пенсионер.

«Всем смертным госслужащим на 2,7 %, а приближенный к князьям по 87 тыс. Ура, товарищи, идём на дно!» - в шоке читатель.

«Потерпеть надо, Иван! Царство небесное не за горами!» - иронично написал студент.

«Может лучше зарплаты гражданам России подымем до 387 тысяч рублей, и пенсии хотя бы до 100 тысяч?» - задал риторический вопрос властям экономист.

«Это только бюджетникам и пенсионерам повышают в пределах официальной инфляции, а для себя и своих приближенных можно сразу процентов на 30. Совесть, ау...» - ещё один комментарий шокированного человека.

«Конечно, давно пора. Ещё не забудьте цены в думской столовой понизить процентов на 50. Получат такую зарплату и сразу к рывкам и победам ведут страну», - ироничен москвич.

«А у нас это зарплата за полный год, причём ещё до вычета налога», - написал учитель.

«Кто себе взял помощников, тот пусть им и платит. Депутаты делитесь своей зарплатой сами. Мы не выбирали вам помощников», - предложили слугам народа в комментариях.

«Антинародные слуги получаются. Как пенсии так на 5,9 %, а себе по более», - отметил сибиряк.

«Подскажите как стать помощником депутата? Куда резюме послать?» - иронично написал уралец.

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