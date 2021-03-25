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Александр Шестун «оскорбил» судью словом «мама»

Политзаключённого будут судить за оскорбление судьи Юферовой, которая приговорила его к 13 годам строгого режима по экономическим статьям

Как сообщила супруга Александра Шестуна Юлия, Мособлсуд определил, где будет происходить заседание. Его проведут в Домодедовском городском суде.

Суд не смутило отсутствие в зале адвоката экс-главы Серпуховского района, Шестун в связи с этим ходатайствовал о переносе заседания, но его просьбы не были приняты во внимание.

Напомним, Александру Шестуну вменяется, что во время зачитывания приговора судье Подольского городского суда Татьяной Юферовой, он оскорбил её, а также представителей Генеральной прокуратуры и пристава.

Не будем его цитировать, но вы сами можете сконструировать похожую фразу, если представите себя на месте Александра Вячеславовича. Его ежедневно возили на заседания из другого района Подмосковья, кроме того ему не позволили увидеться с детьми.

Следствие заказало лингвистическую экспертизу, которая выявила множественные непозволительные высказывания, допущенные политиком. Правда, следом выяснилось, что выполняла экспертизу пара экспертов-многостаночников – Наталия Крюкова и Александр Тарасов. Та самая парочка, которая готовила экспертизу по «Мемориалу»* и другим политическим резонансным делам.

Каждый раз они выступали в новом амплуа: то лингвисты, то религиоведы, то социальные антропологи, то даже сексологи, при том что ни по одному их этих предметов у них нет соответствующего образования. Крюкова – математик, а Тарасов – переводчик. В своём заключении по делу Шестуна Крюкова и Тарасов усмотрели ругательство даже в слове «мама».

Если процесс по Юферовой будет проходить в очном режиме, Александру Шестуну предстоит ещё один этап, что при его состоянии здоровья совсем не полезно.

*Признан российскими властями иноагентом

Теги: #Шестун

Рубрика: Политика

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