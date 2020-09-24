В Германии избрали нового канцлера

Депутаты парламента Германии избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, передает ТАСС.

Как сообщается, Шольц получил 395 голосов, против проголосовали 303 депутата. Согласно регламенту, глава Бундестага Бербель Бас спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования, и тот ответил утвердительно.

Олаф Шольц сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась там с 2005 года и только сегодня официально покинула эту должность. Он стал девятым по счету канцлером Германии.

Теперь Шольц отправится в президентский дворец Бельвю. Согласно конституции Германии, глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.