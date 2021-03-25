Путин предложил Меркель остаться друзьями
В официальной телеграмме на русском языке обращение Путина расшифровано с обращением на ты
На сайте Кремля опубликована телеграмма Владимира Путина к Ангеле Меркель по случаю завершения е` работы на посту канцлера Германии.
Президент России поблагодарил Меркель за «плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу».
Почему-то в опубликованной цитате из сообщения Путина президент обращается к экс-канцлеру на ты:
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение»
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