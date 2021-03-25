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Вчера, в 17:07

Путин предложил Меркель остаться друзьями

В официальной телеграмме на русском языке обращение Путина расшифровано с обращением на ты

Фото: Global Look Press

На сайте Кремля опубликована телеграмма Владимира Путина к Ангеле Меркель по случаю завершения е` работы на посту канцлера Германии.

Президент России поблагодарил Меркель за «плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу».

Почему-то в опубликованной цитате из сообщения Путина президент обращается к экс-канцлеру на ты:

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение»

, — пишет Путин

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