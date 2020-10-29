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«Мы здесь тоже беспокоимся»: Вашингтон встревожен тем, что Путин якобы стремится воссоздать СССР

Подобные заявления о стремлении России к воссозданию СССР звучат уже не в первый раз

Фото: Скриншот из мультсериала Симпсоны

О наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что президент России может стремиться к воссозданию Советского Союза заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. 

«Обеспокоенность заключается в том, что он (Путин - прим.ред.) в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. (...) Поэтому я считаю, что единство здесь, в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО, а также значительные последствия (агрессии в отношении Украины - прим.ред.), о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы», – слова Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США приводит ТАСС

Как отмечается, подобные заявления о стремлении России к воссозданию СССР звучат не в первый раз. В МИД РФ подчеркивали, что наша страна выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад.

«Передайте им, что мы здесь тоже беспокоимся», – прокомментировал эту новость российский политический и общественный деятель Евгений Ройзман. 

А как вы бы отнеслись к возвращению Советского союза, если бы в нашем правительстве всерьез заявили об этом?

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