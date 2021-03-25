Мизулина-младшая нашла «ботофермы», созданные к выборам президента в 2024 году, но боится их спугнуть

Директриса «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о первых попытках повлиять на выборы президента в 2024 году. Об этом общественница и борец с Моргенштерном сообщила на заседании совета Общественной палаты по контролю за голосованием. Тема заседания звучала как «Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы».

По словам Мизулиной, сейчас ведётся массовая скупка аккаунтов, но конкретизировать данные не стала:

«Идёт массовая скупка аккаунтов в социальных сетях - это группы, сообщества, раскрученные аккаунты, телеграм-каналы, в том числе политической и общественно-политической направленности <...> Я не могу сейчас продемонстрировать примеры, потому что спугнём тех, кем мы сейчас активно занимаемся, за кем внимательно наблюдаем»

, – цитирует Мизулину «Интерфакс».

По информации главы «Лиги безопасного интернета», злоумышленники создают целые региональные сетевые сообщества, а аккаунты регистрируют с помощью зарубежных сим-карт.

«Это говорит о том, что некоторые лица пытаются создать сетевые сообщества и цепочки аккаунтов, то есть так называемые ботофермы. С какой целью - пока не известно. Но с учётом их названий и использований даты 2024 года предполагаем, что это связано с проработкой предстоящих президентских выборов»

, – беспокоится Мизулина.