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РБК сообщил о предстоящей отставке главы Оренбургской области

Судя по всему, уйти он решил сам. В Кремле отставку пока не согласовали

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Денис Паслер

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер намерен оставить свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на два знакомых с ситуацией в регионе источника. Решение, по их словам, он принял сам, однако по какой причине г-н Паслер решил оставить руководство субъектом, не сообщается.

Сейчас возможность отставки губернатора рассматривают в администрации президента, пишет издание. Претензий к деятельности Паслера там нет, а увольнять губернаторов в декабре этого года Кремль не планирует, поясняет источник агентства в АП. Отставка какого-либо губернатора в этом году может состояться только в «экстренном» случае, если этого потребует ситуация.

О возможности увольнения Паслера после Нового года ничего не говорится.

Денис Паслер возглавил Оренбургскую область в марте 2019 года — осенью того же года он одержал победу на выборах, набрав 65% голосов. До этого он работал в частном и государственном секторах в Свердловской области.

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