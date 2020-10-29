Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв

Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлились 2 часа 5 минут. Главы государств встретились в режиме видеоконференции.

Пресс-служба премьер-министра Британии Бориса Джонсона уже сообщила, что руководители их правительства и представители властей Германии, Италии, Франции и США проведут телефонные переговоры после беседы Байдена и Путина.

Встречу в политическом сообществе воспринимают как попытку обсудить конфликт вокруг Украины, который обостряется в последнее время. Подробностей встречи пока нет, беседа велась по защищённым каналам связи, а для СМИ предоставлена лишь приветственная часть встречи.