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Вчера, в 22:01

Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв

Писатель объяснил «секретность» прошедшей беседы двух президентов. СМИ показали лишь приветственную часть переговоров

Фото: сайт Кремля, YouTube-канал «ещёнепознер»

Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлились 2 часа 5 минут. Главы государств встретились в режиме видеоконференции.

Пресс-служба премьер-министра Британии Бориса Джонсона уже сообщила, что руководители их правительства и представители властей Германии, Италии, Франции и США проведут телефонные переговоры после беседы Байдена и Путина.

Встречу в политическом сообществе воспринимают как попытку обсудить конфликт вокруг Украины, который обостряется в последнее время. Подробностей встречи пока нет, беседа велась по защищённым каналам связи, а для СМИ предоставлена лишь приветственная часть встречи.

Для политиков были обеспечены условия для того, чтобы «говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности», заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Писатель Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уже прокомментировал такую засекреченность встречи:

«Там всегда будут секретные соглашения. Там всегда будет пакт Молотова-Риббентропа. Там всегда будут договорённости, которые не войдут в пресс-конференции. Я полагаю, что будет какой-то компромисс, все друг друга там обманут в итоге, на время оттянут час Х. А отношения России и Запада по-прежнему будут тяжёлые и скверные, потому что они не сопоставимы – это две мечты, американская и русская, они не сопоставимы. <...> Их задача, чтобы держать эти две мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв»
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