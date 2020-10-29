Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв
Писатель объяснил «секретность» прошедшей беседы двух президентов. СМИ показали лишь приветственную часть переговоров
Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлились 2 часа 5 минут. Главы государств встретились в режиме видеоконференции.
Пресс-служба премьер-министра Британии Бориса Джонсона уже сообщила, что руководители их правительства и представители властей Германии, Италии, Франции и США проведут телефонные переговоры после беседы Байдена и Путина.
Встречу в политическом сообществе воспринимают как попытку обсудить конфликт вокруг Украины, который обостряется в последнее время. Подробностей встречи пока нет, беседа велась по защищённым каналам связи, а для СМИ предоставлена лишь приветственная часть встречи.
Для политиков были обеспечены условия для того, чтобы «говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности», заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Писатель Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уже прокомментировал такую засекреченность встречи:
«Там всегда будут секретные соглашения. Там всегда будет пакт Молотова-Риббентропа. Там всегда будут договорённости, которые не войдут в пресс-конференции. Я полагаю, что будет какой-то компромисс, все друг друга там обманут в итоге, на время оттянут час Х. А отношения России и Запада по-прежнему будут тяжёлые и скверные, потому что они не сопоставимы – это две мечты, американская и русская, они не сопоставимы. <...> Их задача, чтобы держать эти две мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв»