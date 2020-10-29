«Оставим это на совести спичрайтеров»: Глава Якутии ответил Байдену о «горящей тундре»

В начале ноября на климатическом саммите в Глазго президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за того, что они не приехали на мероприятие. В упрек Путину Байден тогда неожиданно заявил, что «у него» прямо сейчас «тундра горит».

Более чем месяц спустя на это заявление решил отреагировать глава Якутии Айсен Николаев, который заверил, что тундра в России не горела:

«Он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела — оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента» (цитата по РИА Новости).

Также он напомнил о лесных пожарах в Калифорнии, отметив, что подобные явления — «это общая проблема».

В своем комментарии глава Якутии открыто манипулирует фактами. Он сам говорит о заявлении Байдена, что тайга горела «в России», но после этого добавляет, что «в Якутии» она в этом году не горела, намекая на ошибку американского лидера. При этом слова Байдена в итоге оказались правдой — в тот день, когда он сказал об этом, в России действительно нашлась горящая тундра. Не в Якутии (про которую президент ничего и не говорил), а в Магаданской области, где пожары происходили при минусовой температуре на территории в почти 400 гектаров.