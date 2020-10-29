Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:37

«Оставим это на совести спичрайтеров»: Глава Якутии ответил Байдену о «горящей тундре»

Губернатор попытался выставить слова президента США как ошибку, заявив, что в Якутии тундра не горела. Но Байден был прав: она горела в Магаданской области

Фото: Global Look Press

Джо Байден и Айсен Николаев

В начале ноября на климатическом саммите в Глазго президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за того, что они не приехали на мероприятие. В упрек Путину Байден тогда неожиданно заявил, что «у него» прямо сейчас «тундра горит».

Более чем месяц спустя на это заявление решил отреагировать глава Якутии Айсен Николаев, который заверил, что тундра в России не горела: 

«Он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела — оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента» (цитата по РИА Новости).

Также он напомнил о лесных пожарах в Калифорнии, отметив, что подобные явления — «это общая проблема».

В своем комментарии глава Якутии открыто манипулирует фактами. Он сам говорит о заявлении Байдена, что тайга горела «в России», но после этого добавляет, что «в Якутии» она в этом году не горела, намекая на ошибку американского лидера. При этом слова Байдена в итоге оказались правдой — в тот день, когда он сказал об этом, в России действительно нашлась горящая тундра. Не в Якутии (про которую президент ничего и не говорил), а в Магаданской области, где пожары происходили при минусовой температуре на территории в почти 400 гектаров.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 3 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Политика 38 минут назад

«Обиделся что ли»: Илья Яшин и Любовь Соболь оказались в черном списке у Медведева

Происшествия 1 час назад

«Там все в кровище»: Коллеги погибших рассказали о трагедии в МФЦ

Общество 1 час назад

В Москве на 10 суток арестовали поэта. Он продвигал хештег с цитатой Евтушенко на Красной площади

Общество 1 час назад

«На Россию напали клопы!» Геннадий Онищенко о причинах новой напасти

Политика 1 час назад

Аркадий Любарев*: «Власть либо нарвётся на грандиозный скандал, либо проявит слабость»

Происшествия 1 час назад

10-летняя девочка, получившая ранение при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, скончалась в больнице. Видео

Общество 1 час назад

Когда очистят город? Петербуржцы ждут спецтехнику и стучатся в Смольный

Происшествия 2 часа назад

Сергей Собянин: Два человека погибли во время стрельбы в столичном МФЦ

Происшествия 3 часа назад

Стрельба в МФЦ на юге Москвы началась после конфликта из-за маски

Происшествия 3 часа назад

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юге Москвы

Общество 3 часа назад

ВОЗ призвала вводить обязательную вакцинацию только в крайнем случае, чтобы не создавать напряжение в обществе

Общество 3 часа назад

Навальный рассказал, как стал швеей в тюрьме и понял феминисток

Политика 4 часа назад

Украинский суд разрешил задержать Наталью Поклонскую

Общество 4 часа назад

Интерактивное фото: Участок в элитном поселке, связавший Аллу Пугачеву и сына главы МВД Колокольцева

Политика 4 часа назад

Песков призвал не ждать от разговора Путина с Байденом «никаких прорывов»

Общество 4 часа назад

Депутат-единоросс предложил урегулировать работу Вечных огней в России

Общество 4 часа назад

Оперштаб опубликовал агитационный плакат с Маяковским и надписью «Гнида, прививайся от ковида!»

Общество 5 часов назад

Нижний Новгород - новогодняя столица России. Но на продажи туров это не повлияло

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика