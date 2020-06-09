«Обиделся что ли»: Илья Яшин и Любовь Соболь оказались в черном списке у Медведева
Что послужило причиной блокировки, никто из забаненных не подозревает
Политик Илья Яшин опубликовал в своем микроблоге скриншот аккаунта зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Оказалось, что бывший премьер и президент заблокировал оппозиционного муниципального депутата.
А чего началось-то, Дмитрий Анатольевич? Обиделся что ли? pic.twitter.com/Hgb8ky5g0k— Илья Яшин (@IlyaYashin) December 7, 2021
Подписчики сомневаются, что Медведев сделал это сам, а не его помощники.
Также сегодня на внесение в ЧС Дмитрием Медведевым жаловалась юристка Любовь Соболь, которая была вынуждена покинуть страну из-за уголовного преследования по «санитарному делу».
Медведев заблокировал меня в твиттере, чтобы я не читала как он хвалит Медведчука, который хвалит Медведева?🤔 Жесткая рекурсия, которой я недостойна— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 7, 2021