«Обиделся что ли»: Илья Яшин и Любовь Соболь оказались в черном списке у Медведева

Подписчики сомневаются, что Медведев сделал это сам, а не его помощники.

Также сегодня на внесение в ЧС Дмитрием Медведевым жаловалась юристка Любовь Соболь, которая была вынуждена покинуть страну из-за уголовного преследования по «санитарному делу».