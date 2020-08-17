Аркадий Любарев*: «Власть либо нарвётся на грандиозный скандал, либо проявит слабость»

Эксперт отмечает, что все движется к изменению скандального закона и об этом говорит многое. Начиная с "исторического" замечания Путина на встрече с Памфиловой и "выступления" в соцсетях Лизы Песковой.

"Во-первых, законом возмущаются очень многие, -- пишет Любарев*. -- В обществе уже стала преобладать точка зрения, что закон об иноагентах направлен на борьбу не с иностранным влиянием, а с инакомыслием. И на это нужно как-то реагировать.

Во-вторых, некоторые события уже назревают. Совсем скоро, 10 декабря, Дмитрию Муратову вручат Нобелевскую премию. И после этого Минюст должен будет признать его «иностранным СМИ — иноагентом». Что тут делать? Признать — нарваться на грандиозный скандал. Не признать — проявить слабость и неравный подход".

В связи с этим эксперт напоминает, что Заксобрание Петербурга предлагает исключить профессиональные премии из понятия "иностранное финансирование", при том, что 8 лет назад Ассоциация "Голос"* была признана иностранным агентом после получения сахаровской премии, к которой даже не притронулась -- все деньги были возвращены. Также Любарев* предполагает, что в законе появится механизм, позволяющий выход из присвоенного статуса для СМИ-иноагентов. Однако, серьезных изменений эксперт не прогнозирует.

"Чтобы ни говорили наши высшие должностные лица (включая президента), законы эти реально выполняют ту роль, для которой они предназначены (то есть, как правильно думают многие, для борьбы с инакомыслием), -- продолжает Любарев*. -- Тут нет «эксцесса исполнителя», поскольку исполнитель один — Минюст, и он все делает, как ему велят сверху (была публикация о том, что решения принимаются в Совбезе)".

Эксперт напоминает, что существует четыре вида иноагентов, но реестров под них пока создано только три (Минюсту еще есть, куда расти. - Авт.): НКО, общественных организаций без юрлица и реестр «иностранных СМИ». Последний Любарев* находит "самым интересным", как как в нем 103 финуранта, из которых СМИ всего 26, а вот физлиц -- 67, плюс 9 юрлиц, созданных по требованию законодательства физлицами, включенными в этот реестр. Как отмечает автор, претензий к законам об иноагентах столько, что их следует не править, а "выкидывать", или, если очень хочется, чтобы они были, переписывать заново.

"Мне на днях сказали, что Европейский суд по правам человека уже высказал свою позицию по поводу законов об иноагентах некоторых стран, которые подпадают под его юрисдикцию — что в этих законах приемлемо, а что нет, -- делится Любарев*. -- И наши законы явно критериям ЕСПЧ не удовлетворяют. Жаль только, что ЕСПЧ работает медленно, и мы дождемся его вердикта по нашим делам лет через 10".

Однако, как резюмирует эксперт, решение все равно будет за АП или Совбезом.

*Признан иноагентом







