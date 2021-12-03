Байдену не интересны «красные линии» Путина, у Росстата упала бедность, смертность выросла на 20%. Главное к 4 декабря

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен принимать «красные линии» Владимира Путина относительно Украины. «Я не признаю ничьих красных линий», — заявил он, говоря о требовании России исключить появление баз НАТО на Украине (цитата по «Би-би-си»).

Он также добавил, что их с Путиным ожидает «долгий разговор», а США уже «давно знают о действиях России» — речь идёт о планировании атаки на Украину.

Более того, Байден пообещал принять исчерпывающий пакет мер, которые помешают Путину осуществить свои планы относительно Украины:

«Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать» (цитата по Reuters).

Согласно данным Росстата в октябре 2021 года избыточная смертность была на 20,3% больше, чем в октябре 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По её словам, «смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%», а в ноябре стоит ждать роста смертности от ковида.

Всего в октябре в России умерли 247 тысяч человек, а убыль населения составила 127 тысяч. Коронавирус стал основной причиной смерти в 58 822 случаях (почти 1900 смертей в день при том, что, если верить оперштабу, смертность ещё ни разу не достигла 1300 случаев в день). Ещё в 9912 случаях он также считается основной причиной смерти, но требуются дополнительные изыскания. В 1141 случае россияне умерли от сопутствующих болезней. В 5018 случаях ковид был, но на смерть не повлиял.

А вот уровень бедности в России за июнь-август снизился на 11%, подсчитал Росстат. Как поясняет Минтруд, дело в восстановлении рынка труда после падения из-за пандемии, а также в выданных выплатах по 10 тысяч рублей пенсионерам и семьям с детьми.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн вслед за другими специалистами высказал гипотезу, что омикрон может поставить крест на пандемии коронавируса, так как данных о высокой смертности из-за него нет:

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с омикроном», — приводит его слова «Радио Sputnik».

The Wall Street Journal пишет, что в преддверии первого саммит «за демократию» США планируют ввести новые санкции против людей, обвиняемых в коррупции и в нарушении прав человека.

В Москве, в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика у дома 5 по Кременчугской улице будет установлен памятник бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Его сделают по инициативе Российского военно-исторического общества, а в профильной комиссии в Мосгордуме идею поддержали.