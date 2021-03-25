Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:33

«Жизнь налаживается»: Лилия Чанышева написала жизнеутверждающее письмо из СИЗО «Печатники»

Экс-координатор штаба Навального* пишет, что жизнь в «Печатниках» гораздо лучше, чем в прочих местах содержания под стражей

Фото: Instagram / lchanysheva

Лилия пишет, что после роспуска штабов Навального* она долго думала, чем заняться, но проблема решилась сама собой.

«Теперь я почти здоровая сижу в СИЗО; путешествую из Уфы в Москву, меня бесплатно кормят; за воду, электричество и газ платить не надо, экономлю на косметике, одежде и транспортных расходах; постельное бельё меняют; смотрю телевизор и читаю книги; по часу гуляю на свежем воздухе; несколько дней подряд с удовольствием отвечаю на ваши письма. Жизнь налаживается!» – сообщает Лилия

Она также пишет, что жизнь в московском СИЗО «Печатники», куда её этапировали из Уфы, гораздо лучше, чем в прочих местах содержания под стражей, где ей довелось побывать с момента задержания. В частности, она теперь хорошо знает, что такое вагонзак: средство перевозки заключённых почти не изменилось со времён Столыпина.

«За несколько дней до ареста я поставила себе цель до Нового года набрать в Инстаграм 5000 подписчиков, – продолжает Лилия. – Кто же знал, что надо было чётко сформулировать и способ достижения цели. Что ж, поздравьте меня – я своего добилась, причём без единого поста и видео».

Потеря свободы, которую Лилия называет мнимой, обернулась также потерей страха ареста. Бывшая оппозиционерка пишет, что получила такое количество поручительств, что даже судья не смог назвать их число и надеется в скором времени выйти на свободу.

Лилия Чанышева – первая арестантка по так называемому «экстремистскому» делу ФБК*.

За 3 месяца до ареста Лилия вышла замуж и на суде по мере пресечения заявила, что беременна. Что, впрочем, не произвело никакого впечатления на суд. То, что ей вменяют, абсолютно не состоятельно, так как штабы Навального** были признаны экстремистскими уже после их ликвидации и Лилия к тому моменту зарабатывала плетением макраме на заказ, полностью оставив политическую деятельность.

*Признан иноагентом и экстремистской организацией

**Признаны экстремистской организацией

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Политика 39 минут назад

Сын Михаила Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге

Общество 1 час назад

Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии под панк-рок композицию

Общество 1 час назад

Вендинговая волна в мире и в России

Общество 1 час назад

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда

Общество 3 часа назад

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима

Общество 3 часа назад

После разноса Путина определили, сколько надо платить шахтерам

Политика 3 часа назад

Милонов, Дед Маразм и Снегурочка

Общество 3 часа назад

В Антарктике бархатный сезон: туристы едут посмотреть на китов

Общество 3 часа назад

Роскомнадзор разблокировал крупнейший маркетплейс для продажи рукоделия Etsy

Общество 3 часа назад

Голикова назвала регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID

Общество 3 часа назад

Как будут судить мертвого неонациста Тесака, обвиняемого в серии убийств? Объясняет адвокат

Общество 4 часа назад

Полиция задержала стрелявшего в центре Москва. Пистолет оказался травматическим

Общество 5 часов назад

РБК назвал вероятного нового гендиректора VK

Общество 5 часов назад

Гендиректор VK Борис Добродеев уходит со своего поста и покидает компанию

Без рубрики 5 часов назад

Директор Любови Успенской на красной дорожке следил, кому она даёт интервью. Видео

Происшествия 6 часов назад

В центре Москвы мужчина расстрелял прохожего и скрылся. Объявлен план «Перехват»

Общество 6 часов назад

Вернувшихся из ЮАР россиян отправили в обсерватор на две недели. Часть из них привиты «Спутником»

Общество 6 часов назад

В Москве родителям запретят приходить на утренники и концерты детей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика