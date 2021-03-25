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Сын Михаила Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге

Ранее Сергей Боярский по предложению губернатора Беглова избрался депутатом Госдумы

Фото: Global Look Press

Сергей Боярский

Депутат Госдумы Сергей Боярский сменил экс-спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова на должности главы петербургского отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщает издание «Ротонда».

Ранее Боярский планировал избираться в ЗакС Петербурга, но по предложению губернатора Александра Беглова отправился в штат федеральной думы.

Сергей Боярский является сыном музыканта и актера Михаила Боярского.

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