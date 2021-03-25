Мужчину с кинжалом и пистолетом задержали в здании правительства Чехии. Он хотел убить премьера

Исполняющий обязанности председателя правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал в своих соцсетях о попытке его убийства. По его словам, полиция задержала мужчину, который пришел в здание, где заседает кабинет министров, чтобы убить Бабиша в связи с принимаемыми правительством мерами по борьбе с коронавирусом.

«Вчера к нам пришел [один] такой [противник жестких ограничительных мер] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе», — сообщает и. о. премьера.

Таким образом Бабиш ответил на нецензурный комментарий одного из пользователей, предсказавшего, что если правительство не прекратить принимать ограничительные меры, у граждан не останется другого выбора кроме как убивать членов кабмина.

Глава правительства также напомнил подписчику, что вакцина также убивает людей и эти меры нужны, чтобы сохранить им жизнь.