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Мужчину с кинжалом и пистолетом задержали в здании правительства Чехии. Он хотел убить премьера

Гражданину пришлись не по вкусу ограничительные меры, принимаемые правительством. И не ему одному

Фото: Global Look Press

Андрей Бабиш

Исполняющий обязанности председателя правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал в своих соцсетях о попытке его убийства. По его словам, полиция задержала мужчину, который пришел в здание, где заседает кабинет министров, чтобы убить Бабиша в связи с принимаемыми правительством мерами по борьбе с коронавирусом.

«Вчера к нам пришел [один] такой [противник жестких ограничительных мер] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе», — сообщает и. о. премьера.

Таким образом Бабиш ответил на нецензурный комментарий одного из пользователей, предсказавшего, что если правительство не прекратить принимать ограничительные меры, у граждан не останется другого выбора кроме как убивать членов кабмина.

Глава правительства также напомнил подписчику, что вакцина также убивает людей и эти меры нужны, чтобы сохранить им жизнь.

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