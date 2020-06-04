Леонид Гозман: «На Госдеп пусть Лавров обижается»

– В списках приглашённых на саммит стран, недавно опубликованных Госдепартаментом США, Россия отсутствует. Она, также как Китай, Турция и Венгрия, не получила приглашение на это мероприятие.

Что это – окончательный диагноз российской демократии или что-то ещё?

То, что происходит сегодня – это естественная, закономерная и, я бы сказал, справедливая реакция на то, что творится в нашей стране. Это очень печально. Мне кажется, что наша страна должна присутствовать на всех такого рода форумах, саммитах и тому подобных мероприятиях. И не просто присутствовать – она должна быть там представлена достойно.

Это, конечно, говорит о нашем внутреннем поражении. В нашей стране всегда были различные тенденции, но на сегодняшний день побеждают условные Иван Грозный и Николай I, а проигрывают Александр II и Керенский. Побеждает Малюта Скуратов, а проигрывает Сперанский. Вот так на сегодняшний день обстоят дела. И это очень печально.

В то же время на саммит приглашены такие страны как Ирак и Пакистан. Но в данном случае это для нас ничего не значит. В моем случае вопрос в том, как я могу говорить о том, что позвали эти страны и в чем я вижу причину этого. Я не очень много знаю про Ирак и Пакистан и, на самом деле, мне все равно, позвали их или нет. По видимому, те, кто организовывали «Саммит демократии», полагают, что при всех проблемах Ирака и Пакистана, а также других не самых демократических из приглашённых стран, их руководители все-таки пытаются что-то предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Повторюсь, возможно, они так считают.

На самом деле, это, по большому счету не наше дело. А так, обижаться, что нас не позвали, а Ирак с Пакистаном, Алжиром и Конго позвали… Ну это пусть Лавров обижается.