Индекс счастья Владимира Жириновского

80% россиян ощущают себя счастливым, выяснил ВЦИОМ. Несчастливы оказались 16% респондентов. Столь позитивные результаты исследования на собственном примере нам прокомментировал депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

– Считаю себя счастливым, потому что имею самое лучшее образование в мире – два факультета лучшего университета МГУ, – пояснил «Собеседнику» Владимир Жириновский. – Прошёл все стадии жизни чиновника, депутата, объехал всю страну, весь мир. Выступал перед миллионными аудиториями, получил поддержку миллионов граждан. Стал во главе партии, победивший на выборах в 1991 году. 6 раз был кандидатом в президенты России.

Живу в самой богатой, свободной и мощной стране. Видим, как перед нами на колени становится НАТО, Америка, Байден – все они слабые немощные, а мы живём в космической державе. Поэтому абсолютное большинство наших граждан довольны. Кинотеатры переполнены, театры, музеи, бани. Магазины, рынки переполнены, все продукты питания есть. Все, что в мире производится, все лежит у нас на прилавках. Только дайте ещё больше денег. Минимальная зарплата 50 тыс. Средняя 200 - 300 тыс. Высокая – миллион. И это будет! – обещает Владимир Вольфович.

– Индекс счастья, как отмечают социологи ВЦИОМ, в 2021 году составил 64 п. Он просел на 2 п. по сравнению с ноябрём прошлого года...

– И все равно люди наши живут неплохо и довольны, – продолжает Жириновский, – потому что они от советской власти квартиры получили, которые стоят 3, 4, 5 млн. И практически все, кто приватизировал их – миллионеры. Это миллионы и миллионы наших граждан. Поэтому хорошо живём и в будущем будем жить ещё лучше, – заключил парламентарий.