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Команда Навального обнаружила, что в Росреестре засекретили московскую квартиру президента Казахстана

Теперь в Росреестре невозможно найти данные о недвижимости некоторых высокопоставленных политиков

Фото: YouTube Алексей Навальный

На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано новое видео, где расследователи обратили внимание на то, что из Росреестра начали пропадать данные о квартирах высокопоставленных персон.

Отмечается, что сначала в кадастровом реестре в графе правообладателя начали менять имена тех, чью недвижимость следовало бы сделать невидимой для общественности, на «Физическое лицо», а после – на «Российскую Федерацию». Теперь же информация по старым данным просто не обнаруживается.

«Не поймите нас неправильно. Наверное, существуют ситуации, когда можно засекретить домашний адрес какого-нибудь важного разведчика, за которым охотятся все спецслужбы мира», – уточняет Григорий Албуров. Но по факту он и его соведущая Мария Певчих приводят в пример детей родственников представителей силовых структур, главу Ростуризма, а также сотрудников ФСБ, фигурировавших в расследовании о преследовании и отравлении Алексея Навального. Все их имена вместе в записями о владении имуществом более не доступны на государственном сайте.

Примечательно, что засекреченной оказалась и московская элитная недвижимость семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – квартира площадью 198,6 квадратных метров, правообладателем которой ранее был записан Тимур Токаев, сын президента республики. В архивах команды Навального в документах указан именно он, но сейчас невозможно получить данные по тому же кадастровому номеру.

Также засекреченной оказалась квартира бывшей супруги президента Казахстана Надежды Токаевой.

Расследователи предполагают, что засекречивание объектов недвижимости стало лишь иммунитетом от расследований для некоторых чиновников, а не защитой национальных интересов.

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