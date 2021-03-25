Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:04

Жителей Донбасса начали принимать в «Единую Россию»

Уже сто жителей Донбасса, которым ранее раздали российские паспорта стали членами «Единой России»

Фото: Global Look Press

Андрей Турчак и глава непризнанной ДНР Денис Пушилин

Первые сто получивших российские паспорта жителей Донецкой и Луганской непризнанных республик стали единороссами. 

Партийные билеты им раздали от имени генсека «Единой России» Андрея Турчака на одном из форумов по недопущению фальсификации истории в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Агентство отмечает, что жители непризнанных республик смогли стать «сторонниками» ЕР ещё в июле этого года. После получения этого статуса стать членом партии согласно уставу можно лишь через полгода.

Напомним, что Россия официально не признала независимость ДНР и ЛНР. Формально власти считают это частью Украины. При этом уже более 600 тысяч человек на этой территории получили российские паспорта, при этом они также остаются гражданами Украины. Они также уже поучаствовали в российских выборах в Ростовской области.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Политика 24 минуты назад

Рашкина госпитализировали, но он успел подать в суд на Госдуму

Политика 40 минут назад

«Да в гробу люди этого губернатора видали!» Политолог оценил идею АП общаться с народом вживую

Общество 54 минуты назад

Грядки уходят в небо: за вертикальными фермами – будущее

Без рубрики 2 часа назад

Накануне мощный ураган накрыл Турцию

Общество 2 часа назад

Мобильный интернет перестает быть безлимитным. Операторы больше не предлагают таких тарифов

Общество 3 часа назад

Шаман Саша не дошел до Кремля, но дошел до ООН

Политика 4 часа назад

РФ и США снова поругались. Одни предлагают менять дипломатов раз в 3 года, другие называют это высылкой

Общество 5 часов назад

Генералам Росгвардии нашли дело, Хабаровский край летает по QR-кодам, MI-6 выходит на IT-рынок. Главное к 30 ноября

Происшествия 5 часов назад

В Приморском крае медведь в городе порвал женщину

Общество 5 часов назад

Творцы и мифотворцы

Политика 6 часов назад

Депутат Нилов против «неприкосновенных», о которых не хотят упоминать его коллеги

Общество 6 часов назад

Андрей Караулов: «Депутаты придут к полной анонимности преступлений»

Политика 6 часов назад

Марина Литвинович: «Не лезьте к нам, дорогие власти, не то мы сами вас запретим»

Общество 14 часов назад

Очередное увольнение Кашина, давление на Руслана Белого и переговоры с Моргенштерном: новости к полуночи 29 ноября

Общество 15 часов назад

«Путин как человек, который спокойно смотрит телевизор и ест чипсы, пока соседняя комната горит»

Общество 16 часов назад

«Переименуйте QR-код в пропуск, а в какие врата - уже решит Высший суд»

Общество 16 часов назад

«Кто его разбудил? Для чего он это сделал?» В сети иронизируют над новым спичем Медведева

Общество 17 часов назад

Смерть студентки МГИМО: суицид или убийство?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика