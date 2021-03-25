Жителей Донбасса начали принимать в «Единую Россию»

Первые сто получивших российские паспорта жителей Донецкой и Луганской непризнанных республик стали единороссами.

Партийные билеты им раздали от имени генсека «Единой России» Андрея Турчака на одном из форумов по недопущению фальсификации истории в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Агентство отмечает, что жители непризнанных республик смогли стать «сторонниками» ЕР ещё в июле этого года. После получения этого статуса стать членом партии согласно уставу можно лишь через полгода.

Напомним, что Россия официально не признала независимость ДНР и ЛНР. Формально власти считают это частью Украины. При этом уже более 600 тысяч человек на этой территории получили российские паспорта, при этом они также остаются гражданами Украины. Они также уже поучаствовали в российских выборах в Ростовской области.