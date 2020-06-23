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Вчера, в 22:50

«Сегодня же мой праздник!» Пётр Верзилов* отметил День памяти жертв применения химического оружия

Отравление активиста неизвестным веществом произошло в сентябре 2018 года

Фото: Instagram Петра Верзилова

Петр Верзилов (слева) и Александр Паль в ОВД, 2017 год

Активист Петр Верзилов* в своем микроблоге напомнил, что 30 ноября отмечается День памяти жертв применения химического оружия.

Напомним, с 11 сентября по 14 сентября 2018 года Верзилов был без сознания госпитализирован сначала в столичную больницу имени Бахрушиных с подозрением на тяжелое отравление. 14 сентября он пришел в себя, но находился в состоянии бреда и галлюцинаций. 15 сентября его доставили в немецкую клинику, где позже проходил лечение и Алексей Навальный.

«О, а сегодня же День памяти жертв применения химического оружия - мой праздник! Последнее что помню до потери сознания в Москве в сентябре 2018 - это чудесное ощущение, что через 5 минут ты точно умрешь. А затем был дивный месяц в коме в больнице Шаритэ в Берлине. Поздравляйте!»

В Берлине Верзилову и его близким была предоставлена полицейская охрана из-за слежки, которую они за собой заметили. Зимой 2019 года политик вернулся в Москву после курса реабилитации в Израиле.

*Петр Верзилов признан Минюстом лицом, исполняющим функции СМИ-иностранного агента

Теги: #Верзилов

Рубрика: Политика

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