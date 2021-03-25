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Депутат Нилов против «неприкосновенных», о которых не хотят упоминать его коллеги

Справедливоросс предложил бить не по паспорту, а по "наглой циничной роже" преступника

депутат Госдумы Олег Нилов
Фото: Личный архив

Рамзан Кадыров и чеченский парламент запустили прогрессирующий «принтер» ограничений. Вслед за национальностью и религией в Госдуме хотят запретить СМИ указывать пол и должность преступников. На прошлой неделе депутаты Госдумы от ЕР призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП.

– Требование к СМИ прекратить это публиковать не приведет к искоренению истинных причин – они глубже, – заявил «Собеседнику» депутат Госдумы Олег Нилов. –

Это борьба с ветряными мельницами, по надуманным причинам из-за безнаказанной, циничной преступности. Тут вопиющий провал миграционной политики. Так порождается надежда, что им все сойдет все с рук. И ведь сходит! Это касается и большого перечня «неприкосновенных», которых не хотят упоминать. Я категорически против этого, – подчеркнул депутат «Справедливой России».

– Запретом национальностей и должностей преступников мы весь пар в свисток направляем. Проблема в неотвратимости жесточайшего наказания. Надо бить не по паспорту, а по наглой циничной роже преступника и по его кошельку.

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