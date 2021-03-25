«Да в гробу люди этого губернатора видали!» Политолог оценил идею АП общаться с народом вживую

Новую рекомендации внутриполитического блока администрации президента главам регионов общаться с людьми вживую, сместив акцент с социальных сетей, которые себя якобы не оправдали, политтехнолог Аббас Галлямов воспринимает скептически:

«Проблема ведь не в том, где надо «общаться», — в соцсетях или в полях. Проблема в том, что простое «общение» людей больше не удовлетворяет», — объясняет эксперт.

По его мнению, среди граждан созрел запрос на реальную демократию, когда их позиция может на что-то повлиять, в том числе и не политические решения. А вместо этого администрация президента предлагает им «суррогат» в виде ни на что не влияющего общения с губернаторами, которые в итоге даже не принимают самостоятельных решений по принципиальным вопросам:

«Да в гробу люди этого губернатора видали, если тому им предложить нечего! А тому предложить нечего, потому что не он правила игры в стране устанавливает. Он сам пешка...»

При этом политолог уверен, что подобные советы Кремля губернаторы тоже не оценят и на деле просто будут саботировать новую установку со словами: «Если вы такие умные, то приезжайте и сами тут ходите, с народом общаетесь. Посмотрим, как это у вас получится», — предварительно для вида «взяв под козырек».

Галлямов возмущается, что такими темпами скоро само понятие внутренней политики в России превратится в окончательную «бессмыслицу», но в итоге сама же политика обязательно «отомстит» обитателям Кремля.