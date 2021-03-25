Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:08

«Закатись! Молодежь – все в Германию». Новое немецкое правительство хочет сделать безвизовый въезд молодым россиянам

Как на это предложение отреагировали соцсети

photo
Фото: @Pixabay

Безвизовый режим для молодых россиян планирует ввести новое правительство Германии. Такой пункт прописали в коалиционном договоре Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии. Правда для этого потребуется одобрение ЕС. Об этом сообщил «Известиям» координатор правительства ФРГ Йохан Заатхоф.

«Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей до 25 лет», – написано в коалиционном соглашении.

Германия под руководством светофорной коалиции планирует проводить политику защиты демократических свобод в России, обещает поддерживать российских активистов и общественные организации.

"Мы резко критикуем широкое ограничение гражданских и демократических свобод и ожидаем, что российское правительство предоставит гражданскому обществу возможность беспрепятственно контактировать с немецкими партнерами, и мы усиливаем нашу вовлеченность в их поддержку", – сказано в коалиционном соглашении.

В социальных сетях по-разному оценили предложение правительства Германии.

«Отличное решение», – пишет Антон

«Закатись! Молодежь – все в Германию», – радуется Владимир

«Да уж, это … какой нож в спину Путину, молодняк весь, кто, более- менее, умный, встанет и уедет массово», – мрачно прогнозирует Александр.

«Могут всех до 25-ти назначить иноагентами» – предположил читатель.

«Мощный ход. И ни криков, ни санкций, ни объявлений войны… Ничего этого не надо). Просто рядовой закончик, который отнимает у России будущее, молодежи его возвращает, а Германию обеспечивает качественным человеческим материалом», – смотрит в будущее Дмитрий.

«Это уже не про «утечку мозгов» – это про отсутствие будущего…», – объясняет Павел.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 14 минут назад

Администрация президента России подписалась на «Собеседник»

Общество 17 минут назад

Коррупция в Эстонии: Экс-министр, возившая детей в школу на служебной машине, пошла под суд

Общество 1 час назад

Что наша жизнь? Икра! Как купить новогодний деликатес с выгодой

Общество 1 час назад

Помощь с учёбой в 6 классе: от репетиторов до ГДЗ

Общество 2 часа назад

Россиянку оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за чехла для телефона с изображением конопли

Политика 2 часа назад

Кремль опроверг информацию о переговорах администрации президента с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

«Если от омикрона никто не умрет, это будет означать конец пандемии»: вирусолог дал новый прогноз

Политика 2 часа назад

«Он ведь не окончательный кретин»: Политолог оценил переговоры Кремля с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

Многодетные семьи в России освободят от уплаты НДФЛ от продажи жилья

Общество 3 часа назад

Актер Мэтью МакКонахи передумал идти в политику

Общество 3 часа назад

«Можно как угодно называть, но суть не меняется»: Песков прокомментировал новость о переименовании QR-кодов

Общество 4 часа назад

Юрий Хованский: «Они просто меня убьют!»

Общество 4 часа назад

В МИДе анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма в России

Политика 4 часа назад

Лукашенко: США, Великобритания и Польша сговорились разрушить Евросоюз

Без рубрики 4 часа назад

Полиция в Дагестане, нашла и закрыла крипто-ферму

Политика 5 часов назад

СМИ: Кремль ведет переговоры с Моргенштерном. Претензии СК исчезнут, если он поддержит власть

Политика 5 часов назад

Леонид Радзиховский: «Переворот – понятие растяжимое»

Без рубрики 5 часов назад

Фанаты ЦСКА уехали с матча в автозаках: зачинщиков не искали, брали всех подряд

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика