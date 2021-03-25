«Закатись! Молодежь – все в Германию». Новое немецкое правительство хочет сделать безвизовый въезд молодым россиянам

Безвизовый режим для молодых россиян планирует ввести новое правительство Германии. Такой пункт прописали в коалиционном договоре Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии. Правда для этого потребуется одобрение ЕС. Об этом сообщил «Известиям» координатор правительства ФРГ Йохан Заатхоф.

«Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей до 25 лет», – написано в коалиционном соглашении.

Германия под руководством светофорной коалиции планирует проводить политику защиты демократических свобод в России, обещает поддерживать российских активистов и общественные организации.

"Мы резко критикуем широкое ограничение гражданских и демократических свобод и ожидаем, что российское правительство предоставит гражданскому обществу возможность беспрепятственно контактировать с немецкими партнерами, и мы усиливаем нашу вовлеченность в их поддержку", – сказано в коалиционном соглашении.

В социальных сетях по-разному оценили предложение правительства Германии.

«Отличное решение», – пишет Антон

«Закатись! Молодежь – все в Германию», – радуется Владимир

«Да уж, это … какой нож в спину Путину, молодняк весь, кто, более- менее, умный, встанет и уедет массово», – мрачно прогнозирует Александр.

«Могут всех до 25-ти назначить иноагентами» – предположил читатель.

«Мощный ход. И ни криков, ни санкций, ни объявлений войны… Ничего этого не надо). Просто рядовой закончик, который отнимает у России будущее, молодежи его возвращает, а Германию обеспечивает качественным человеческим материалом», – смотрит в будущее Дмитрий.

«Это уже не про «утечку мозгов» – это про отсутствие будущего…», – объясняет Павел.