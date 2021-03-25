Причем, при этом выясняется, что один депутат Сидоров другому депутату Сидорову далеко не всегда товарищ.

Депутат Рязанской облдумы от «Единой России» Владимир Сидоров заявил, что граждан, купивших себе сертификат о вакцинации, необходимо расстреливать и что он сам лично принял бы в этом участие. Ранее Владимир Карпович был награждён орденом «Слава нации» первой степени благотворительного движения «Добрые люди мира». Это повод придумать еще более высокую степень данной награды.

Но дело даже не в этом, а в том, что Владимира Сидорова показал миру другой депутат, коммунист из Рязанской гордумы Денис Сидоров. Коммунисты, как известно, в вопросах вакцинации с единороссами в корне не согласны. Хоть какое-то отличие.

Странно, но почему-то на этом дискуссия рязанских антагонистов Сидоровых увяла и в дело был вынужден вступить депутат Мосгордумы, правда не совсем Сидоров, но Ступин. Который пообещал привлечь Сидорова-единоросса к уголовной ответственности путём написания писем в Следком. Но мы все, в том числе и депутат Ступин, конечно же знаем, что экстремист всё равно Навальный, а единоросс Сидоров из Рязани = кавалер ордена доброты.

Самым крутым Сидоровым оказался курганский депутат от КПРФ Яков Сидоров. Он пригласил главврача Коммунарки Дениса Проценко, одного из подписантов гневного «письма 11 врачей», на экскурсию в Зауралье. «У нас вирус начался не с ковида, а с «Единой России», — заявил Сидоров. — … Приезжайте к нам сюда и посмотрите, как у нас тут умирают больницы, села, аптеки закрываются». Тут бы не помешало мнение орденоносца добра, но тот промолчал.

Ну а в Хабаровске меж тем был сильно избит экс-спикер гордумы Михаил Сидоров. Но не по прививочным мотивам, а, как полагают, по чисто политическим – он вообще из ЛДПР. Но просто так, к Сидоровым пришлось...