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К Сидоровым пришлось

Острая дискуссия о вакцинации и QR-кодах, или «кукодах», как прозвали их те, кто против, способны породить не только нехилый раскол в обществе, но еще и концентрацию депутатов Сидоровых в одном информационном пространстве

Курганский депутат от КПРФ Яков Сидоров

Причем, при этом выясняется, что один депутат Сидоров другому депутату Сидорову далеко не всегда товарищ.

Депутат Рязанской облдумы от «Единой России» Владимир Сидоров заявил, что граждан, купивших себе сертификат о вакцинации, необходимо расстреливать и что он сам лично принял бы в этом участие. Ранее Владимир Карпович был награждён орденом «Слава нации» первой степени благотворительного движения «Добрые люди мира». Это повод придумать еще более высокую степень данной награды.

Но дело даже не в этом, а в том, что Владимира Сидорова показал миру другой депутат, коммунист из Рязанской гордумы Денис Сидоров. Коммунисты, как известно, в вопросах вакцинации с единороссами в корне не согласны. Хоть какое-то отличие.

Странно, но почему-то на этом дискуссия рязанских антагонистов Сидоровых увяла и в дело был вынужден вступить депутат Мосгордумы, правда не совсем Сидоров, но Ступин. Который пообещал привлечь Сидорова-единоросса к уголовной ответственности путём написания писем в Следком. Но мы все, в том числе и депутат Ступин, конечно же знаем, что экстремист всё равно Навальный, а единоросс Сидоров из Рязани = кавалер ордена доброты.

Самым крутым Сидоровым оказался курганский депутат от КПРФ Яков Сидоров. Он пригласил главврача Коммунарки Дениса Проценко, одного из подписантов гневного «письма 11 врачей», на экскурсию в Зауралье. «У нас вирус начался не с ковида, а с «Единой России», — заявил Сидоров. — … Приезжайте к нам сюда и посмотрите, как у нас тут умирают больницы, села, аптеки закрываются». Тут бы не помешало мнение орденоносца добра, но тот промолчал.

Ну а в Хабаровске меж тем был сильно избит экс-спикер гордумы Михаил Сидоров. Но не по прививочным мотивам, а, как полагают, по чисто политическим – он вообще из ЛДПР. Но просто так, к Сидоровым пришлось...

Рубрика: Политика

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