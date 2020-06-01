«Ну, вот «патриоты» и для себя QR-коды выбивают»: в сети оценили предложение не оставлять без кодов тех, кто привился иностранной вакциной

Депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды тем, кто привился иностранной вакциной или переболел неофициально. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах уже подготовлены.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», - рассказал зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также отметил, что ЛДПР предлагает поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. По мнению Нилова, им нужно предоставить возможность вакцинироваться.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счётную палату. Также стало известно, что Госдума намерена рассмотреть инициативы о повсеместном введении QR-кодов в России 16 декабря на пленарном заседании.

Но история с QR-кодами уже так надоела россиянам, что в соцсетях депутатов буквально разнесли.

«Депутаты! А как же услышать пожелания от народа? Более 80% ПРОТИВ каких-либо ваших кодов! Хватить тратить сборы налогоплательщиков на всякие там считыватели кодов и поддержку авиа- и жд-транспорта! Выделите эти деньги на поддержку инфекционок - ремонт, строительство новых, лекарство, кислород и прочее», - призвал читатель.

«Да пофиг эта инициатива - я переболел, есть иммунитет СВОЙ РОДНЕНЬКИЙ, и мне уже ничего не страшно. Поэтому можете себе свой-мой QR-код оставить, он мне ДАРОМ не нужен!» - написал россиянин.

«Вот дали детям погремушку, ей-богу!» - оценил работу парламентариев пенсионер.

«Мне не нужно ваше клеймо! Как и ваши недоцентры, недобольницы, недотранспорт и прочие недоуслуги!» - в бешенстве мужчина.

«Подождите, господа, а вот задайтесь вопросом: «А кто у нас мог привиться иностранными вакцинами?» Причём так не точечно, а глобально, потому что ради точечно такого бы не затевалось», - подкинул идею в обсуждение москвич.

«А ведь правда, наши депутаты-«патриоты», у которых дома и дети за границей, походу тамошними вакцинами колются, а не «Спутником», и теперь решили себя легализовать под шумок. Не для того, конечно, чтобы в казанском трамвае ездить, а чтобы в рестораны без проблем ходить», - вывел парламентариев на чистую воду петербуржец.