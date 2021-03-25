Глава Института стран СНГ Константин Затулин: «Украинцам на угрозу войны указали американцы»

В последнее время не утихают разговоры о возможном вооружённом конфликте России и Украины. Все началось с публикации «Блумберг» о плане стягивании российских войск к украинской границе более двух недель назад. На вопросы «Собеседника» отвечает депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

– Как вы считаете, есть ли вероятность войны между нашими странами и насколько она велика?

– В мире в принципе нет ничего невозможного, но разговоры о вооружённом конфликте с Украиной в создавшейся сейчас ситуации носят истеричный характер. Особенно, если почитать западные СМИ. Очень характерно, что в начале всей этой истории, пару недель назад, Украина отрицала какую бы то ни было военную угрозу и концентрацию российских войск. В то время как американцы активно продолжали бить в колокола по этому поводу и самим же украинцам указывали на то, что угроза существует.

– И что же, на ваш взгляд, теперь происходит? Даже глава Совбеза Патрушев заявил на днях, что на Украине «может полыхнуть», при том, что Путин заявил, что у него никаких военных планов нет. А Штаты обсуждают увеличение военной помощи Украине.

– Возникает такое впечатление, что это делается намерено, что это спланированная кампания. Что может представлять серьёзную опасность, так это то впечатление, которое может возникнуть на Украине в создавшейся сегодня информационной обстановке. И они действительно могут попробовать что-то сделать на Донбассе.

Запад и Россия не доверяют друг другу, и каждый считает, что на то есть свои основания. Запад не доверяет, потому что Россия вернула себе Крым, потому что признала Абхазию с Южной Осетией, потому, что помогала Донбассу. Но в каждом случае статус-кво нарушали марионетки или сателлиты Запада, считавшие, что они могут это себе позволить.

Россия не признавала Абхазию и Южную Осетию достаточно долго, пока Саакашвили не напал на последнюю. Только после этого мы предприняли свои действия. Россия не признавала республику Крым и идею её возвращения, хотя ещё в 1991 году там прошёл референдум, где крымчане проголосовали за прямое участие в подписании нового союзного договора – за выход из Украины и прямое включение в будущий обновлённый Советский Союз, который разрабатывал Горбачёв и которому не суждено было случиться. И с тех пор им никогда не давали возможности выйти на референдум.

Когда в 2014 году на Украине произошёл госпереворот под публичными лозунгами отвернуться от России, вступить в ассоциацию с Евросоюзом и двигаться на Запад, только в этой ситуации в России вступили в действие механизмы разного рода, и она поддержала волеизъявление крымчан. Она, как я понимаю, оказала определённую поддержку Донецку и Луганску, но не раньше, чем были нарушены все правила игры. Не раньше, чем не только на Украине, но и на Западе просто набрали в рот воды и никак не осудили этот переворот.

– Весь этот экскурс в историю как бы говорит о том, что, если «полыхнёт», как выразился Патрушев, то Россия вмешается.

– Я привожу все эти примеры потому, что сейчас возникает ощущение, что что-то, вероятно, готовится. В духе какой-нибудь операции, вроде Хорватии против Сербской Краины или в духе Азербайджана против Нагорного Карабаха. Да, есть определённое напряжение, но есть и надежда на то, что разум возобладает. И понимание последствий, собственных потерь будут достаточно большими, чтобы этого не произошло.

Они пытаются заблаговременно запугать Россию, что будет какое-то вторжение, но весь вопрос в том, что у нас никакого плана вторжения нет и быть не может. Но если попытаются что-то устроить, придётся вмешиваться. Как минимум, оказывать активную помощь Донецку и Луганску. Вот они и пытаются этого не допустить, потому что хотят, чтобы Украина одержала знаковую победу вроде Хорватии над Сербской Краиной и т. д.

– А Украина, на ваш взгляд, может что-то планировать?

– Мне кажется, у кого-то, вероятно, такой план есть. И совершенно точно он есть на Украине, где новый министр обороны разглагольствует о том, что они будут действовать на опережение. Они ведь даже в тик-токе уже рассказывают детям о том, что Россия точно собирается на кого-то напасть и как она будет действовать. Это уже запредельный уровень оболванивания населения. «Мы не знаем, что на уме у Путина, но он точно нападёт».

Это можно объяснить только тем, что у них есть свой план, но он достаточно рискованный, и они пытаются «подстелить соломку». А что они собираются сделать – это самый главный вопрос. Таким людям, как Зеленский, может показаться в надежде на то, что «Запад нам поможет», что они могут что-то предпринять. Но он-то – бог с ним, а что касается последствий глобального характера, это уже другой вопрос.

Если говорить о США, то они вовлечены в гораздо более серьёзную историю в Китаем. Шантаж России в надежде на то, что она под впечатлением от проблем, которые Запад может ей создать, дистанцируется от Пекина. Но пока всё, что они делают, приводит к обратному результату. Они просто нас заталкивают в отношения с Китаем.