Сумерки разума: Политолог Соловей рассказал, как Путин сейчас называет Лукашенко

С момента начала в Белоруссии серьезного политического кризиса, последовавшего сразу же за выборами президента Республики, практически весь мир пристально следит за высказываниями и действиями президента страны Александра Лукашенко. И дело не столько в жесткости, с которой власть подавила протесты осенью 2020 года, сколько в нарастающей конфронтации в отношениях между Минском и Западом.

Впрочем, в постепенном уходе Белоруссии под контроль «старшего брата» из Москвы, уже не сомневается практически ни один из политологов. Однако отдельные поступки Александра Григорьевича порой вызывают вопросы о том, действительно ли Москва способна контролировать и сдерживать главу Республики, который в последнее время позволяет себе ужесточать вектор дискуссии с некоторыми соседями.

Так, вслед за образовавшимся, как считают западные СМИ, из-за действий Минска миграционным кризисом на белорусско-польской границе, Лукашенко дал новое интервью, которое на фоне последних событий звучит довольно тревожно. Причем, в контексте общей геополитической ситуации в регионе ряд экспертов сразу же сочли слова Александра Григорьевича признаком того, что он окончательно утратил связь с реальностью, а потому в будущем может выкинуть «финт» посерьезнее.

В числе таких экспертов известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей. Впрочем, у специалиста по этому поводу есть вполне четко и давно сформировавшее мнение. По его словам, причины подобных действий Лукашенко в его слишком длительном нахождении у власти, из-за которой белорусский лидер столкнулся с «проблемами ментального характера». При этом профессор Соловей не исключает, что российское руководство подобным поведением президента Белоруссии довольно. Примечательно, что в своем выступлении политолог отметился традиционным для себя инсайдом, раскрыв не самое приятное прозвище, которым российский президент Владимир Путин называет своего белорусского коллегу.

«Понятно, что это все – сумерки разума. Это уже просто разложение личности. Это тот самый случай, как принято говорить, когда власть развращает. На самом деле Лукашенко власть развратила. Поэтому у него появились серьезные проблемы ментального характера. Впрочем, это неизбежный итог для человека, который находится в подобной позиции столько лет. И его откровенность как раз и является проявлением его ментального разложения. Так что мне очень жаль белорусов. На фоне всего, что мы наблюдаем, даже российское государство выглядит едва ли не как кандидат на Нобелевскую премию за здравомыслие.

Впрочем, Россию все происходящее устраивает, она даже потирает руки. Этот колхозник, как называет его Путин, картофельный лось, буквально отрезал себя от любых путей для флирта с Западом. А это означает, что он должен упасть в наши объятия, а мы сможем воспользоваться им как инструментом», - заявил Валерий Дмитриевич в эфире радиостанции «Эхо Москвы».