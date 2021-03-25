«Мемориал»* будут ликвидировать в закрытом режиме
Сегодня в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по ликвидации правозащитного центра
Как отмечает адвокат Илья Новиков, правозащитникам из правозащитного центра «Мемориал»* противостоит та же команда прокуроров, что занималась ликвидацией ФБК**.
Как водится, на предварительном заседании, суд испрашивал у участников процесса дополнительные документы и удовлетворял, точнее, отклонял ходатайства защиты. Так ходатайство об открытом заседании не было удовлетворено и продолжение сегодняшнего, которое состоится 29 ноября, также пройдёт в закрытом режиме под предлогом коронавирусной опасности.
Адвокат Илья Новиков отметил крайнюю небрежность в подготовке к процессу со стороны прокуратуры. На все вопросы и претензии прокурор парировал:
– В иске всё есть, суд разберётся".
Суд этому оказался явно не рад, поэтому задал прокурорам «домашнее задание» по подготовке необходимых документов.
Защищать ПЦ «Мемориал»*, помимо Ильи Новикова, будут адвокаты Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков и несколько юристов.
*Признан в России иноагентом
**Признано в России экстремистской организацией