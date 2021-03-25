«Мемориал»* будут ликвидировать в закрытом режиме

Как отмечает адвокат Илья Новиков, правозащитникам из правозащитного центра «Мемориал»* противостоит та же команда прокуроров, что занималась ликвидацией ФБК**.

Как водится, на предварительном заседании, суд испрашивал у участников процесса дополнительные документы и удовлетворял, точнее, отклонял ходатайства защиты. Так ходатайство об открытом заседании не было удовлетворено и продолжение сегодняшнего, которое состоится 29 ноября, также пройдёт в закрытом режиме под предлогом коронавирусной опасности.

Адвокат Илья Новиков отметил крайнюю небрежность в подготовке к процессу со стороны прокуратуры. На все вопросы и претензии прокурор парировал:

– В иске всё есть, суд разберётся".

Суд этому оказался явно не рад, поэтому задал прокурорам «домашнее задание» по подготовке необходимых документов.

Защищать ПЦ «Мемориал»*, помимо Ильи Новикова, будут адвокаты Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков и несколько юристов.

*Признан в России иноагентом

**Признано в России экстремистской организацией