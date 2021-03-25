Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламенту лишить депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, сообщили «Собеседнику» в Госдуме. Депутаты рассмотрят этот вопрос уже 25 ноября.

– Неприкосновенность с депутата Валерия Рашкина нужно было давно снять. Вина Рашкина очевидна, – заявил «Собеседнику» глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. – В четверг, 25 ноября, мы попрощаемся с Валерием Федоровичем. Уголовное дело возбуждено, и он будет осужден на длительный срок, вскроются другие преступления. Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон. Поэтому, Валерий Фёдрович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела, – заключил лидер ЛДПР. Ранее Жириновский предлагал заставить Рашкина съесть тушу лося целиком.

В октябре Рашкина задержали в лесу Саратовской области с разделанной тушей лося, лежавшей в багажнике его автомобиля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте. Прокуратура просила Госдуму запретить Рашкину общаться со свидетелями по делу.

После внесения Генпрокуратурой представления о лишении депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин записал 17-ти минутный видеоролик с признанием вины. Коммунист подтвердил, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Он заявил, что готов возместить ущерб, внести свой вклад, как вариант, купить за свой счет лосиху и выпустить ее на волю.