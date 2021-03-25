Лукашенко перевел стрелки: переговоры с Тихановской могут состоятся при одном условии

Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу в котором назвал условие, при котором могут состоятся переговоры с бывшей кандидаткой на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил в интервью, что Владимир Путин не давал ему советов как надо общаться с оппозицией, однако призывал к диалогу на расширенном заседании коллегии МИД России 18 ноября.

На вопрос корреспондента Стива Розенберга о том, хотел бы Лукашенко, чтобы Путин начал переговоры с Навальным, президент Беларуси ответил: «Это его проблемы. Я в такие "хотелки" не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный — это продажный человек, и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров».