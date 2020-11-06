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«Это расправа над партией»: Зюганов лично предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

Лидер КПРФ прокомментировал обращение Генпрокурора о снятии иммунитета с Валерия Рашкина

Фото: Global Look Press

По рекомендации Комиссии Госдумы по мандатным вопросам 25 ноября депутаты рассмотрят вопрос лишения депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Геннадий Зюганов оценил обращение Генпрокурора о снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина. По мнению лидера КПРФ, идёт расправа не над Рашкиным, а над партией.

– Рашкин ответит за это дело по закону. Мы ведём параллельное расследование, – сообщил  «Собеседнику» Геннадий Зюганов. – А то, что идёт охота на КПРФ, это и идиоту понятно. У нас 106 человек арестовали после выборов, из них 9 уже отсидели от 10 до 30 суток, ни за что осудили, – отметил лидер КПРФ.

Зюганов лично предложил депутату Госдумы Валерию Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося.

– Я приглашал Рашкина и спросил: «Было?» – «Было». Принимали его друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещённый период времени, там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину: «Тогда напиши заявление в Следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания», – рассказал Зюганов и добавил, что Рашкин не препятствует следствию, не скрывается и никуда не бежит. При этом партия продолжает внутреннее расследование, уточнил председатель КПРФ.

В октябре Рашкина задержали в лесу Саратовской области с разделанной тушей лося, лежавшей в багажнике его автомобиля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте. Прокуратура просила Госдуму запретить Рашкину общаться со свидетелями по делу. Генпрокуратура России обратилась к Госдуме с запросом на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности для того, чтобы привлечь его к административной и уголовной ответственности.

Валерий Рашкин подтвердил, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Он заявил, что готов возместить ущерб, внести свой вклад, как вариант, купить за свой счёт лосиху и выпустить её на волю.

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