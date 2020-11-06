«Это расправа над партией»: Зюганов лично предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

По рекомендации Комиссии Госдумы по мандатным вопросам 25 ноября депутаты рассмотрят вопрос лишения депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Геннадий Зюганов оценил обращение Генпрокурора о снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина. По мнению лидера КПРФ, идёт расправа не над Рашкиным, а над партией.

– Рашкин ответит за это дело по закону. Мы ведём параллельное расследование, – сообщил «Собеседнику» Геннадий Зюганов. – А то, что идёт охота на КПРФ, это и идиоту понятно. У нас 106 человек арестовали после выборов, из них 9 уже отсидели от 10 до 30 суток, ни за что осудили, – отметил лидер КПРФ.

Зюганов лично предложил депутату Госдумы Валерию Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося.

– Я приглашал Рашкина и спросил: «Было?» – «Было». Принимали его друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещённый период времени, там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину: «Тогда напиши заявление в Следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания», – рассказал Зюганов и добавил, что Рашкин не препятствует следствию, не скрывается и никуда не бежит. При этом партия продолжает внутреннее расследование, уточнил председатель КПРФ.

В октябре Рашкина задержали в лесу Саратовской области с разделанной тушей лося, лежавшей в багажнике его автомобиля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте. Прокуратура просила Госдуму запретить Рашкину общаться со свидетелями по делу. Генпрокуратура России обратилась к Госдуме с запросом на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности для того, чтобы привлечь его к административной и уголовной ответственности.

Валерий Рашкин подтвердил, что убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Он заявил, что готов возместить ущерб, внести свой вклад, как вариант, купить за свой счёт лосиху и выпустить её на волю.