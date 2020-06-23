Для Рашкина требуют запрет определенных действий. Сам он намерен откупиться лосихой

Генеральная прокуратура намерена добиваться для депутата Госдумы Валерий Рашкина (КПРФ) меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель ведомства Сергей Бочкарев. Однако для этого Госдума сперва должна снять с него неприкосновенность, а следственные органы уже возбудили уголовное дело.

При этом сам Рашкин хоть и признался, что действительно застрелил лосиху во время нелегальной охоты, но виновным признает себя лишь «морально». Он объяснил журналистам, что будет настаивать на своем праве возместить урон лесу Свердловской области деньгами или живой лосихой.

«80 тысяч ущерб — я попросил счет, я перечислю полностью, не задерживая. И второе решение — я уже нашел вариант, где купить лосиху такого же возраста и выпустить ее там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью», — объясняет Рашкин.

По статье, которую могут вменить депутату, если он лишится неприкосновенности, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, либо штраф. Уголовный кодекс в данном случае не допускает возможность откупиться от обвинений.