Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:08

Депутат-натуралист Баженов перечислил вопросы Рашкину, которые интересуют следствие

Что делать с Рашкиным – наказать, или простить?

Депутат-натуралист Баженов
Фото: instagram. bazhenov_timofey

Вопрос со снятием депутатской неприкосновенности депутата Валерия Рашкина «Собеседнику» прокомментировал единорос, натуралист, ведущий телепрограммы «Дикий мир», депутат Тимофей Баженов.

– Нельзя допускать дифференцированного подхода. У нас не должно быть тех, кто перед законом «равнее», – заявил «Собеседнику» Баженов. – Перепутать кабана и лося сложно. Необходимо разобраться, из-за чего это произошло. Из-за алкогольного опьянения? А на кабана лицензия была?

– Стрелять на звук и по силуэту категорически нельзя. Ежегодно из-за этого гибнет 30-35 участников охоты. Об этом всегда предупреждает старший охотовед. Во время разделки трупа ясность относительно вида зверя так и не наступила? Почему продолжили свежевать? Как перевозили мясо без документов? – продолжает спрашивать Баженов.

– Все эти вопросы, наверное, интересуют следствие. Уверенность отдельных политиков в безнаказанности бросает тень на тех, кто не запятнал себя подобными поступками. Эти события снижают авторитет Госдумы и они недопустимы. В случае доказательства вины человека, он считается преступником, а преступник должен понести наказание, – заключил Тимофей Баженов.

Напомним, что кандидат от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госдумы Тимофей Баженов выиграл в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве. Баженов набрал 38,40% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Валерий Рашкин получил 24,53% голосов.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 7 минут назад

«Если бы не Гущина, осталась бы я на улице»: соседка Нины Руслановой рассказала, как артистка едва не лишилась жилья

Общество 10 минут назад

«Портят трупы неплатежеспособных»: прокуроры проверяют информацию о коррупции в морге Тольятти

Общество 43 минуты назад

Никита Михалков заступился за оператора Анатолия Иванова, который лишился дома

Политика 1 час назад

«Это расправа над партией»: Зюганов лично предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

Общество 1 час назад

«Будет много крови»: Григорий Явлинский дал плохой прогноз для «режима Путина» в России

Происшествия 1 час назад

Волонтёры предотвратили в Москве продажу ребёнка

Политика 2 часа назад

«Он получит большой срок». Жириновский предупредил о других преступлениях Рашкина

Расследование 2 часа назад

УДОвлетворенные жизнью: Как бывшие силовики выходят из колоний раньше срока

Политика 3 часа назад

Лукашенко перевел стрелки: переговоры с Тихановской могут состоятся при одном условии

Общество 4 часа назад

Без прививки на улицу только с собакой: в нескольких городах ХМАО на две недели ужесточили локдаун

Общество 4 часа назад

«Мир держится на таких людях, как Грета Тунберг», – считает известный экономист Руслан Гринберг

Общество 4 часа назад

Прививка не требуется, главное - стрессоустойчивость. Объявления о найме контролеров QR-кодов заполонили сайты вакансий

Общество 4 часа назад

Мэрия Казани призвала не избивать кондукторов, требующих QR-коды

Общество 5 часов назад

Ковидные беспорядки. Новые ограничения разозлили людей по всей Европе. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы

Общество 5 часов назад

«Введение QR-кодов в транспорте убивает»: цены на такси в Казани выросли в два раза, горожане в шоке

Происшествия 5 часов назад

Водителем без маски, вытолкнувшим из автобуса пассажирку за отсутствие маски, заинтересовалась прокуратура

Политика 5 часов назад

Для Рашкина требуют запрет определенных действий. Сам он намерен откупиться лосихой

Общество 6 часов назад

Дочь «подруги Путина» Светланы Кривоногих стала амбассадором модного бренда

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика