Депутат-натуралист Баженов перечислил вопросы Рашкину, которые интересуют следствие

Вопрос со снятием депутатской неприкосновенности депутата Валерия Рашкина «Собеседнику» прокомментировал единорос, натуралист, ведущий телепрограммы «Дикий мир», депутат Тимофей Баженов.

– Нельзя допускать дифференцированного подхода. У нас не должно быть тех, кто перед законом «равнее», – заявил «Собеседнику» Баженов. – Перепутать кабана и лося сложно. Необходимо разобраться, из-за чего это произошло. Из-за алкогольного опьянения? А на кабана лицензия была?

– Стрелять на звук и по силуэту категорически нельзя. Ежегодно из-за этого гибнет 30-35 участников охоты. Об этом всегда предупреждает старший охотовед. Во время разделки трупа ясность относительно вида зверя так и не наступила? Почему продолжили свежевать? Как перевозили мясо без документов? – продолжает спрашивать Баженов.

– Все эти вопросы, наверное, интересуют следствие. Уверенность отдельных политиков в безнаказанности бросает тень на тех, кто не запятнал себя подобными поступками. Эти события снижают авторитет Госдумы и они недопустимы. В случае доказательства вины человека, он считается преступником, а преступник должен понести наказание, – заключил Тимофей Баженов.

Напомним, что кандидат от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госдумы Тимофей Баженов выиграл в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве. Баженов набрал 38,40% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Валерий Рашкин получил 24,53% голосов.