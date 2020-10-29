Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:59

«Володин, пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина»

В сети жестко ответили председателю Госдумы

Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в России. Он заявил, что «США боятся Россию до истерики».

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

«Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах – «и к нам не надо вмешиваться».

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», - добавил Володин.

Спикер ГД назвал Путина «преимуществом» России и добавил, что «удары, направленные в его адрес, - это удары по нашей стране с целью ослабить её».

Вот только что-то в соцсетях посыл Володина не поддержали.

«Я пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина!» - написал читатель.

«Конечно, что еще Володин скажет, когда сидит у кормушки весь в шоколаде при Путине?» - размышляет россиянин.

«Не надо лицемерить, мы уже давно ничего не решаем, голосование у вас на 146% и законы пишете под себя. А по твоим словам, у нас оказывается есть «выборы», - иронизирует пенсионер.

«Разумеется, Володину хорошо, все схвачено, выборы полностью контролируются. Оппозицию преследуют. Ему надо, чтобы Путин сидел пожизненно. Ведь для таких, как Володин и компания, потеря власти может грозить уголовным преследованием», - написал москвич.

«Следует читать так. Володин: «Не надо вмешиваться в выборы РФ. Нам и так уже почти не удается вешать лапшу русскому народу!» - всерьез пошутил сибиряк.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 20 минут назад

«Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе»: в сети обсудили повышение «Аэрофлотом» топливного сбора на 25-30%

Общество 24 минуты назад

«Вводите бесплатный проезд до 34-х лет, после пенсионной реформы это теперь тоже молодежь!»

Общество 1 час назад

«Явный способ выбесить страну»: депутат Госдумы Михаил Делягин о введении QR-кодов

Общество 1 час назад

В Оренбургской больнице заявили, что инвалид сам захотел ползти к врачу на четвереньках

Общество 2 часа назад

Неизвестная история. Предприниматель из Смоленска: «И тогда я похлопал Билла Гейтса по плечу»

Политика 2 часа назад

Железная леди перестройки

Общество 3 часа назад

13-летний мальчик дозвонился до Путина и попросил корову. Минсельхоз отправил его заняться бизнесом

Общество 3 часа назад

«Не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким»: эксперт о введении QR-кодов

Политика 4 часа назад

Руслан Линьков: Галину Старовойтову можно было спасти

Общество 5 часов назад

«Это логично»: Бизнес просит снимать другие ограничения при введении QR-кодов

Общество 5 часов назад

Актер Валерий Гаркалин умер от ковида. Он был привит

Общество 5 часов назад

Опасная погода, кинотеатры критикуют ограничения, пожарные помогли старушке. Главное к 20 ноября

Политика 16 часов назад

Политтехнолог из ЦК КПРФ озвучил список возможных кандидатов в президенты от партии

Общество 17 часов назад

В США суд присяжных оправдал гражданского, застрелившего двух американцев во время протестов

Политика 18 часов назад

«Мой дед был расстрелян в 1937 году»: Максим Леонидов поддержал «Мемориал»*

Общество 18 часов назад

Минюст объявил «иноагентами» организации, созданные «инагентами» по требованию закона об «иноагентах»

Общество 18 часов назад

Опрос: привили бы вы своего ребенка от COVID-19?

Общество 18 часов назад

ФСБ на защите чувств верующих, «дворник-шеринг», чиновникам впервые досталось за QR-коды. Главное за 19 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика