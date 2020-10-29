«Володин, пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в России. Он заявил, что «США боятся Россию до истерики».

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

«Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах – «и к нам не надо вмешиваться».

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», - добавил Володин.

Спикер ГД назвал Путина «преимуществом» России и добавил, что «удары, направленные в его адрес, - это удары по нашей стране с целью ослабить её».

Вот только что-то в соцсетях посыл Володина не поддержали.

«Я пожму руку американцам, если они не признают новый срок Путина!» - написал читатель.

«Конечно, что еще Володин скажет, когда сидит у кормушки весь в шоколаде при Путине?» - размышляет россиянин.

«Не надо лицемерить, мы уже давно ничего не решаем, голосование у вас на 146% и законы пишете под себя. А по твоим словам, у нас оказывается есть «выборы», - иронизирует пенсионер.

«Разумеется, Володину хорошо, все схвачено, выборы полностью контролируются. Оппозицию преследуют. Ему надо, чтобы Путин сидел пожизненно. Ведь для таких, как Володин и компания, потеря власти может грозить уголовным преследованием», - написал москвич.

«Следует читать так. Володин: «Не надо вмешиваться в выборы РФ. Нам и так уже почти не удается вешать лапшу русскому народу!» - всерьез пошутил сибиряк.