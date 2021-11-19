Политтехнолог из ЦК КПРФ озвучил список возможных кандидатов в президенты от партии

Секретарь Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов рассказал, кого партия может выдвинуть на президентские выборы в 2024 году вместо своего лидера Геннадия Зюганова, который не участвовал и в выборах 2018 года. Список он озвучил в ходе форума специалистов политических профессий, передают «Ведомости».

В шорт-листе возможных кандидатов многолетний депутат и зампред партии Юрий Афонин, отвечающий за кадры, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампред ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков. Последнего каждый созыв партия безуспешно выдвигает на роль спикера Госдумы.

Также в списке есть ещё три кандидата: врач, депутат Госдумы Алексей Куринный, известный блогер-миллионник и депутат Саратовского областного парламента Николай Бондаренко, проигравший осенью выборы в Госдуму, а также уже выступавший в роли кандидата в президенты от партии в 2018 году и занявший тогда второе место Павел Грудинин. Впрочем, во время выборов в Госдуму в этом году ЦИК отказался регистрировать Грудинина.

Сам Обухов, комментируя газете эти слова, заявил, что озвучил частное мнение, добавив, что считает этих шестерых наиболее «раскрученными» политиками, связанными с КПРФ.

Официально в офисе Зюганова заявили, что конкретного списка пока нет. В других парламентских партиях также пока не комментируют эту тему.

Мнения политтехнологов, опрошенных изданием, по поводу списка Обухова расходятся. Глава Центра мониторинга правоприменения законодательств Павел Склянчук считает, что это лишь вброс, который должен перенаправить внимание комментаторов от другого вопроса — кто заменит Зюганова на посту лидера КПРФ. Политтехнолог Илья Паймушкин полагает, что таким списком КПРФ демонстрирует «белый флаг» администрации президента после агрессивной думской кампании. А глава Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что в партии осознают, что выдвижение Зюганова не позволит в этот раз претендовать на второе место: «Нужен человек, чей антирейтинг не будет тянуть результат вниз».