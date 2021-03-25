Эстония отгораживается от России колючей проволокой

Власти Эстонии начали ускоренные работы по возведению на границе с Россией временных ограждений из колючей проволоки. Всего из 338 километров границы планируется укрепить 40 километров в районе русла реки Нарвы и у берега реки Пиузы — это единственное место, где границу можно перейти вброд, передает «Интерфакс».

Начатые работы связаны с миграционным кризисом, который развернулся на границе Беларуси и Польши, где тысячи мигрантов разбили лагерь прямо перед польскими заграждениями. Эстонские власти полагают, что существует риск проникновения нелегальных мигрантов на её территорию из России.

Агентство отмечает, что между Россией и Эстонией есть ещё 135 километров сухопутной границы, но расположены они в труднопроходимых местах, так что природная защита там не хуже, чем искусственны преграды, которые строят у Нарвы.