Дмитрий Орешкин: «Красные линии Путина начерчены на песке»

-Путин снова заговорил о красных линиях, которые западу пересекать опасно. Звучит как угроза, но на самом деле это признак растерянности. Он понимает, что ситуация разворачивается не в его пользу: кризис в Беларуси, страны бывшего СССР уходят все дальше в Европу — та же самая Молдавия, та же самая Грузия: вроде бы все под контролем, вроде бы там есть мощные группы влияния, даже в Европе, а контроль сужается. Фактически Путин говорит: если вы до этой красной линии дойдете, я вас побью. Но на самом-то деле у него нет ресурсов, чтобы побить, поэтому эти красные линии он обозначает для себя, в своей собственной картинке мира. Никто больше на эти линии обращать внимания не будет.

Какую роль сыграют красные линии Путина, если Латвия, например, захочет разместить на своей территории ядерное оружие? Путин может протестовать, негодовать, но есть у него какие-то законные возможности это изменить? Нет, это современная страна, имеет право. Кстати, так же и сам Путин неоднократно отвечал: кому какое дело, где наши войска расположены., это наша суверенная территория.

Ударить мы не можем, только если испортить чем-то вроде белорусского мигрантского кризиса. Что-то похожее было у Марка Твена, когда мальчик на земле проводил линию со словами: если переступишь, я тебя побью, а Том Сойер быстренько эту линию переступал, и мальчику, которому на самом деле не хотелось драться, приходилось придумывать что-то другое.

В своре время Обама говорил про красные линии для Сирии, а когда Сирия их пересекла, он испугался воплощать свои угрозы. Эти красные линии растворяются временем — вот он стоит крутой, играет мышцами, его боятся, но это не то пространство, где происходят реальные изменения. Они происходят в человеческих мозгах, демографических, сырьевых, денежных потоках. Технологии, деньги — все оттуда, и перед этими вещами все эти красные линии меркнут, они просто нарисованы в пыли пальцем.

Но для решения тактических задач это очень даже не плохо - многие и за границей говорят: Путин — настоящий политик, сильный мужик, сказал — сделал, его боятся. Но это политика, как мне кажется, 19 века, хотя в некотором смысле работает.

И за океаном нашлись свои «пацанские заявы» в ответ на красные линии Путина — два конгрессмена США внесли законопроект, чтобы не признавать Путина президентом России после 2024 года. Но и это - тоже своего рода красные линии на песке.