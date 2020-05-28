Медведь без воеводства

"В ходе двухчасовой беседы выяснилось, что мы ничего не нарушили. Поэтому нас с владельцем коптера поставили под камеру, после чего капитан полиции сбивчиво пояснил нам, что если мы еще раз взлетим, то нарушим 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)", описал потом происходившее журналист Михаил Грачев.

Но если с журналистами такие вещи у местных "воевод" проходят, то с президентом - кишка уже тонка. Как результат - отставка из Госсовета не одного Кобзева, а целой обоймы региональных чиновников, на каждого из которых в Кремле, надо полагать, есть своя папочка с перечнем "подвигов" за всю их прошлую карьеру, не только губернаторскую.

К примеру, в Федеральном медико-биологическом агентстве, которым до переезда в Коми руководил Владимир Уйба, Следственный комитет в свое время недосчитался 109 млн. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА, которые заключали, как выяснилось, фиктивные контракты.

При этом контракты государственные ФМБА при Уйбе заключала уже не фиктивно. Сотни миллионов рублей по этим контрактам, как писала "Новая газета", уходили фирме одной из знакомых семьи, Ксении Подойницыной.

Перечислять можно долго, но суть вы, наверное, уловили. Тем более, что прецедентов привлечения экс-губернаторов к ответу предостаточно. Самое время задуматься об иммунитете. Депутатская неприкосновенность, правда, иллюзия весьма условная, но хранимый у сердца мандат некоторым это сердце согревает. Взять, допустим, пенсионера Анатолия Лисицына. Он — один из первых российских губернаторов, которому, даже несмотря на отставку, удается оставаться в системе уже лет 30. А ведь политический путь Лисицына кристально безупречным тоже не назовешь. Одно только уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением ущерба бюджету области более чем на 1 миллиард рублей чего стоит. Дело, правда, было закрыто за истечением сроком давности, однако за этим последовала громкая отставка, сигнализировавшая об утрате доверия со стороны президента.

При этом прославился Лисицын и другими скандальными историями, в том числе связанными с кровавой охотой на горных баранов и не только. В прессе широко освещался эпизод, когда на зимней охоте Лисицын расстрелял спящую в берлоге медведицу с медвежатами. А ведь это даже не лось! Медвежата.