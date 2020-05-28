Медведь без воеводства
Действующий статус губернатора уже давно не делает чиновников неприкосновенными. Не говоря уже про бывших глав регионов. Известно множество печальных историй, когда за грязные делишки губернаторы слетали со своих мест.
Тут Владимир Путин на днях неожиданно решил исключить из президиума Госсовета не одного, а сразу 9 действующих губернаторов. И ладно, если это просто дежурная ротация, что, в принципе, нормально для развития демократии. Но в нынешних реалиях исключение действующего главы региона из Госсовета часто можно трактовать еще и как признак немилости, утрату доверия президента, а это порой чревато уже не только кадровыми, но и уголовными последствиями.
На этот раз "под раздачу" Владимира Путина попали:
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев,
губернатор Тюменской области Александр Моор,
губернатор Магаданской области Сергей Носов,
губернатор Оренбургской области Денис Паслер,
губернатор Севастополя Михаил Развозжаев,
губернатор Курской области Роман Старовойт,
губернатор Архангельской области Александр Цыбульский,
глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
и глава Коми Владимир Уйба.
На первый взгляд, ничего для них страшного. Но и ничего хорошего тоже. Небольшой тревожный звонок, который должен остальных губернаторов заставить задуматься над своим поведением, а самих отставников - припомнить все свои давно забытые ими, но не президентом, грешки.
Про Игоря Кобзева, например, писали, будто он взял в аренду не совсем подходящую ему по средствам огромную барскую усадьбу стоимостью около 100 млн. рублей, с золотым ершиком и хамамом. Коттедж расположен в поселке Хоромы, и вполне соответствует названию. Недаром журналиста, который приехал его снимать, взяли в оборот представители МВД и ФСБ.
"В ходе двухчасовой беседы выяснилось, что мы ничего не нарушили. Поэтому нас с владельцем коптера поставили под камеру, после чего капитан полиции сбивчиво пояснил нам, что если мы еще раз взлетим, то нарушим 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)", описал потом происходившее журналист Михаил Грачев.
Но если с журналистами такие вещи у местных "воевод" проходят, то с президентом - кишка уже тонка. Как результат - отставка из Госсовета не одного Кобзева, а целой обоймы региональных чиновников, на каждого из которых в Кремле, надо полагать, есть своя папочка с перечнем "подвигов" за всю их прошлую карьеру, не только губернаторскую.
К примеру, в Федеральном медико-биологическом агентстве, которым до переезда в Коми руководил Владимир Уйба, Следственный комитет в свое время недосчитался 109 млн. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА, которые заключали, как выяснилось, фиктивные контракты.
При этом контракты государственные ФМБА при Уйбе заключала уже не фиктивно. Сотни миллионов рублей по этим контрактам, как писала "Новая газета", уходили фирме одной из знакомых семьи, Ксении Подойницыной.
Перечислять можно долго, но суть вы, наверное, уловили. Тем более, что прецедентов привлечения экс-губернаторов к ответу предостаточно. Самое время задуматься об иммунитете. Депутатская неприкосновенность, правда, иллюзия весьма условная, но хранимый у сердца мандат некоторым это сердце согревает. Взять, допустим, пенсионера Анатолия Лисицына. Он — один из первых российских губернаторов, которому, даже несмотря на отставку, удается оставаться в системе уже лет 30. А ведь политический путь Лисицына кристально безупречным тоже не назовешь. Одно только уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением ущерба бюджету области более чем на 1 миллиард рублей чего стоит. Дело, правда, было закрыто за истечением сроком давности, однако за этим последовала громкая отставка, сигнализировавшая об утрате доверия со стороны президента.
При этом прославился Лисицын и другими скандальными историями, в том числе связанными с кровавой охотой на горных баранов и не только. В прессе широко освещался эпизод, когда на зимней охоте Лисицын расстрелял спящую в берлоге медведицу с медвежатами. А ведь это даже не лось! Медвежата.
На сладкое в интернете можно посмотреть целый фильм об имуществе семьи этого новоиспеченного депутата на сумму в 1,3 миллиарда рублей, с особняками, гектарами земли и роскошными иномарками, нажитыми, надо полагать, непосильным трудом на госслужбе. Если это правда, то с подобным счастьем экс-губернатору, какова бы не была его фамилия, сегодня можно быть на свободе только в Госдуме. От любой партии (из "Единой России" тому же Лисицыну пришлой выйти и прибиться к менее разборчивым эсерам). Но даже депутатство сегодня уже - не панацея от наказания. Сейчас, например, такого иммунитета за браконьерскую охоту может быть лишен Виктор Рашкин. Не губернатор, но политик тоже известный.
У каждого чиновника найдется свой скелет в том шкафу, который очень хочется закрыть на ключ, а ключ куда-нибудь захоронить. Вот только получается не всегда. Откапывают даже мертвых. Кто не верит, спросите если не у Лисицина, то у Сергея Фургала, который уже ждет суда за свое криминальное прошлое. Экс-губернатор, по данным следствия, был организатором покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского 24 июля 2004 года и убийств бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году. Дополнительно его также проверяют на причастность к убийствам других коммерсантов: Александра Адамова, Романа Сандалова...
Не помогли Фургалу ни деньги, ни связи, ни должность. Солидный государственный статус сегодня не столько не смягчает, сколько отягощает вину. Ведь арест таких "фургалов" уже не столько исключение, сколько правило.
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, допустим, был осуждён на 11 лет заключения в колонии строгого режима. Следователи пришли к выводу, что в регионе много лет процветала ОПГ, включающая представителей власти, которая вкладывала бюджетные деньги в перспективные предприятия, которые потом продавались аффилированным фирмам, а средства выводились в офшоры. Никиту Белых из Кировской области приговорили к 8 годам строгача. Вроде бы приличный человек, а попался при получении взятки в 100 тысяч евро меченными купюрами. 13 лет получил Александр Хорошавин с Сахалина, у которого в ходе обыска был изъят 1 миллиард рублей наличными и около 800 ювелирных изделий... Ну и так далее.
Из последнего: до 20 февраля будущего года, например, суд решил оставить в камере следственного изолятора бывшего губернатора Пензенской области Иван Белозерцев. Он - ключевой фигурант уголовного дела о получении взяток на 31 миллион рублей.
Так что если кто думает, что губернатор - это такой медведь на воеводстве, который может в своем регионе каких ему вздумается дров наломать, то напрасно. На каждого медведя найдется берлога, в которую его можно изолировать, чтобы он там только свою лапу сосал, а не бюджет.
А что уж говорить про бывших губернаторов, которые и так уже сидят по своим комфортабельным, но все же равноудаленным от госпостов берлогам. Их органы не обязаны обходить стороной и подавно.
Скажем, в мае 2019 года был задержан бывший ивановский губернатор Павел Коньков, которого заподозрили в растрате примерно 700 миллионов рублей. Его челябинский экс-коллега Михаил Юревич под угрозой ареста за старые грешки переехал с Урала за границу, благо, было на что: по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года понахапал взяток на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Даже те, кто сумел отвертеться от органов, подумывают о бегстве. Буквально на днях СМИ сообщили, что экс-губернатор Михаил Мень, перебрался в Израиль, хотя срок давности по его уголовному делу уже истек. Но, как говорится, береженого Израиль бережет. Ну или депутатский мандат.
А буквально вчера Владимир Жириновский обратился к Генпрокуратуру с просьбой предоставить депутатам беспрепятственное посещение СИЗО. Дельная, кстати, мысль (хотя и исходит от Жириновского). Беспрепятственный доступ в СИЗО некоторым депутатам, действительно, необходим. Особенно из числа экс-губернаторов. Особенно проворовавшихся. Особенно доступ в один конец.
Так что инициатива Владимира Путина об исключении из президиума Госсовета нескольких глав регионов весьма своевременна. Эту публику вообще не мешает постоянно держать в политическом тонусе. Чтобы, занимая пост медведей на воеводстве, знали меру и не стреляли по берлогам медвежат, а по бюджету - миллионы на коттеджи.