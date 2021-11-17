«Молчи, ростовский валенок!» КПРФ пожалуется в комиссию по этике из-за оскорблений от Жириновского

КПРФ намерена обратиться в комиссию Госдумы по вопросам этики и к спикеру парламента Вячеславу Володину из-за того, что на заседании палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коммуниста Николая Коломейцева «ростовским валенком» и потребовал лишить его мандата. Об этом заявила депутат от КПРФ Анжелика Глазкова, передает Znak.com.

«Это неприемлемо в стенах Государственной думы, это государственное учреждение, мы тут законы рассматриваем», – заявила Глазкова.

Конфликт между политиками произошел 16 ноября на заседании Госдумы, когда Жириновский начал критиковать выступающего генпрокурора России Игоря Краснова.

«Игорь Викторович. Правильно его назвал? Я с трудом выговариваю, потому что его не слышно и не видно. Вот Руденко был, мы знали, Вышинский был, мы знали, даже Скуратова мы знали. До сих пор у нас в голове другие прокуроры, которые выступали и эшелонами шли на Восток», – приводит слова лидера ЛДПР агентство.

В этот момент с места начал кричать коммунист Коломейцев.

«Помолчи, Коломейцев! Молчи, ростовский валенок! Стыдно! Сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы, в первую очередь лишил бы мандата. Лишить мандата депутата Коломейцева! Саботажем занимается! Вам в Ростове даже баней руководить доверить нельзя, а вы фракцию представляете! Позор! Замолчи!» — кричал Жириновский.

Такое поведение политика вызвало смех в зале, но позже Володин все же успокоил разгорячённого Жириновского.