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«Молчи, ростовский валенок!» КПРФ пожалуется в комиссию по этике из-за оскорблений от Жириновского

Конфликт между политиками от двух партий произошел 16 ноября на заседании Госдумы

Фото: Global Look Press

КПРФ намерена обратиться в комиссию Госдумы по вопросам этики и к спикеру парламента Вячеславу Володину из-за того, что на заседании палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коммуниста Николая Коломейцева «ростовским валенком» и потребовал лишить его мандата. Об этом заявила депутат от КПРФ Анжелика Глазкова, передает Znak.com

«Это неприемлемо в стенах Государственной думы, это государственное учреждение, мы тут законы рассматриваем», – заявила Глазкова.

Конфликт между политиками произошел 16 ноября на заседании Госдумы, когда Жириновский начал критиковать выступающего генпрокурора России Игоря Краснова.

«Игорь Викторович. Правильно его назвал? Я с трудом выговариваю, потому что его не слышно и не видно. Вот Руденко был, мы знали, Вышинский был, мы знали, даже Скуратова мы знали. До сих пор у нас в голове другие прокуроры, которые выступали и эшелонами шли на Восток», – приводит слова лидера ЛДПР агентство. 

В этот момент с места начал кричать коммунист Коломейцев.

«Помолчи, Коломейцев! Молчи, ростовский валенок! Стыдно! Сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы, в первую очередь лишил бы мандата. Лишить мандата депутата Коломейцева! Саботажем занимается! Вам в Ростове даже баней руководить доверить нельзя, а вы фракцию представляете! Позор! Замолчи!» — кричал Жириновский. 

Такое поведение политика вызвало смех в зале, но позже Володин все же успокоил разгорячённого Жириновского. 

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