«Это не закончится никогда»: Россияне набросились на Пескова из-за продления «ковидных» ограничений

Похоже, что масштабные кампании по массовой иммунизации населения всех стран мира и продолжающаяся работа, которую «большая фарма» ведёт едва ли не круглосуточно, пытаясь создать эффективные лекарства от коронавируса, никак не изменят ситуацию. В последнее время появляется все больше свидетельств того, что коронавирус – это всерьёз и надолго. Впрочем, эксперты говорили об этом ещё в первой половине 2020 года, когда вся эта «история» только набирала обороты.

Как бы там ни было, но в последнее время человечество получило сразу несколько тревожных сигналов. Сначала ВОЗ отказалась от распределения пандемии на волны, переведя свою работу в режим постоянной усиленной борьбы с вирусом. Позднее в разных странах начали заявлять о потенциальном продлении ограничительных мер по коронавирусу на ближайшие годы. Одной из таких стран оказалась Россия, где санитарно-эпидемические правила по профилактике COVID-19 продлены вплоть до 2024 года.

Нужно ли говорить, какую волну возмущения и негатива вызвало это решение. Дошло до того, что представителю Кремля Дмитрию Пескову пришлось спешно объясняться. Правда, сделал этот пресс-секретарь российского президента в традиционной для себя манере – сделав вид, словно ничего особенного не произошло. А само решение Песков, и вовсе, назвал «техническим».

«Мы сначала думали, что пандемия завершится примерно через полгода, потом надеялись, что это пройдёт за год. Но сегодня мы видим, насколько ошибочными были эти оценки. Скоро будет уже два года пандемии, которой до сих пор не видно конца и края», - подчеркнул глава кремлёвской пресс-службы.

При этом Дмитрий Песков добавил, что во многих странах в последнее время фиксируются резкие скачки заболеваемости, а потому срок действия эпидемических правил было решено продлить сразу на несколько лет только для того, чтобы не заниматься этим постоянно при необходимости.

«Это ведь всегда можно отменить, к примеру, если пандемия вдруг уйдёт. Так что я думаю что это решение носит чисто технический характер», - подытожил он.

Впрочем, россияне к очередной порции успокаивающих «ковидных» высказываний Пескова отнеслись не только с настороженностью, но ещё и с нескрываемой иронией. Тем более, что в российском обществе в последнее время зреет мнение о желании властей окончательно установить в стране тотальный контроль за населением мерами, оправданием которым отныне служит угроза коронавируса. А потому в социальных сетях Пескову, президенту, правительству и властям в целом снова передают большой привет. Наконец, не перестают россияне задавать вопрос о том, для чего нужна вакцинация, если ограничения даже при этом приходится продлевать минимум на 2-3 года.

«Не поддаётся народ России на их ложь, вот и продляют меры, чтоб решить, что делать дальше со свободным, справедливым, умеющим отличать правду от лжи, народом».

«Хм, если антиковидные меры, которые устраивает наша власть, которые идут в разрез с действующими законами РФ и Конституцией могут ли подпадать под определение "госпереворот"?!»

«Они оказывается думали!»

«О, ну кормушка-то хорошая конечно. Чего сразу не навсегда?»

«С такой оптимизированной медициной это вообще не закончится никогда».

«Такое чувство, что никогда она не закончится. Это начало только».

«Новый способ отъёма денег у населения через запреты, прививки, маски, штрафы и прочее».

«Верить никто не запрещает, но зачем было врать народу о низкой заболеваемости, зачем было скрывать смертность от ковид?»

«До 2036 года точно не закончится».

«Конечно, им же выгодно».

«Так давайте уж сразу пожизненно! А всех несогласных запереть дома! Только это большая часть страны!»

«А потом поняли, что это прибыльное дело и решили растянуть удовольствие».

«А как же вакцинация, она должна уже сейчас помогать, зачем ещё на два года продлевать?», - возмущаются граждане.