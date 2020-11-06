Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

В последние несколько лет растёт давление на КПРФ – это очень хорошо видно по электоральной статистике. А за то недолгое время, что прошло после сентябрьских выборов, произошло множество событий. Массовые аресты московских коммунистов и саратовская история с Валерием Рашкиным и лосём после организованных им протестов, и недавний суд над саратовским коммунистом Николаем Бондаренко. Ситуацию мы попросили прокомментировать союзника КПРФ, координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова.

– Сергей, на ваш взгляд, это череда случайных событий или же целенаправленное преследование коммунистов?

– Это очень сложно назвать случайностью. После всех последних зачисток представителей оппозиции самых разных взглядов основным оппонентом власти стала КПРФ. Мы в последние годы выстраиваем широкую патриотическую коалицию. И власти, особенно с учётом этого, понимают, что в ближайшую пару лет, особенно в преддверии 2024 года, вокруг КПРФ будет концентрироваться основная протестная повестка. А зачистить КПРФ по образу и подобию сторонников Навального, объявив всех иноагентами, по объективным причинам сложно. КПРФ на словах и на деле демонстрирует патриотическую позицию. Поэтому надо искать другие методы.

– Что может навести власть на подобные мысли? КПРФ же, по сути, системная партия.

– Они прекрасно понимают, что уже на любых выборах побеждать становится все труднее, даже используя все фальсификации. Последние выборы в Госдуму показали, что, несмотря на все их ухищрения, электронное голосование и прочее, все равно есть большой запрос на социальную справедливость, условный левый поворот. И выразителем всего этого стала команда КПРФ и её союзников. При всех ухищрениях власти они набрали достаточно много и явно выглядят как основной конкурент «Единой России» и, потенциально, Путина. Раз в честной борьбе у власти выиграть не получается – люди ей не доверяют, значит надо разворачивать новую репрессивную кампанию.

– Что они ещё могут придумать?

– В ближайшее время против КПРФ и всех нас будет очередная массированная комплексная атака по всем направлениям. И дискредитация лидеров, и потенциальных кандидатов в президенты, и ослабление организационных структур. Возможны и уголовные дела – они уже появляются, как в случае с Рашкиным.

Это не случайно. Власти будут пытаться максимально ослабить своего основного конкурента, который просматривается в обозримой перспективе. А это команда левых сил, где ядром является КПРФ и его союзники. Тем более, что такое объединение, которое власть раздражает, ещё может и расшириться.

На последних выборах даже часть оппозиционеров с другими взглядами голосовали за КПРФ как за единственную в данных условиях альтернативу. А это власти очень не нравится. Мы должны это понимать и быть готовы: полностью от этого застраховаться невозможно, но надо всем повышать аккуратность и бдительность, не расслабляться и понимать, что будут ходить по пятам, прослушивать, вести видеонаблюдения и пытаться устраивать провокации. Мы должны быть как святые люди.

Понятно, могут быть и полные фабрикации, и лже-обвинения, но нам самим надо максимально избегать того, чтобы дать хоть минимальный повод для обвинения. И собирать единую команду. Только в этом залог успеха. Все внимание репрессивной машины сейчас будет переключено на КПРФ и её союзников.

– Есть такое мнение, что все неприятности, которые происходят с партийцами, та же история с лосём, каким то образом выгодны Зюганову и чуть ли не им лично подстроены.

– Когда я говорю о широкомасштабной атаке на КПРФ, это подразумевает и попытки внести раскол в её структуру и в нашу коалицию, которую мы с таким трудом выстраивали. Объединяться всегда не просто. Сейчас будет вестись работа по внедрению всяких слухов, стравливанию членов нашей команды, игра на амбициях, распространение небылиц, в том числе, что руководство партии кого-то сдаёт и продаёт.

Это все не ново, но сейчас, думаю, это только усилится. И все слухи про то, что проблемы каких-то партийных лидеров выгодны Зюганову – это все элементы этой борьбы. Конечно, в любой организации есть свои внутренние противоречия и дискуссии, но сейчас все это будет раздуваться до циклопических масштабов. Из мухи будут делать слона. Их задача – всех перессорить, и нам нужно быть к этому готовыми и не поддаваться. Нужно сохранять спокойствие. Это будет очень густой замес лжи и полуправды.