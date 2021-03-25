Известный российский экономист Михаил Делягин, который с недавних пор стал депутатом Государственной думы и теперь представляет интересы своих избирателей в высшем законодательном органе страны, бьет тревогу. По словам новоиспеченного политика, в стране складывается ситуация, которая в большей степени напоминает попытку осуществления государственного переворота.

В своем авторском Telegram-канале Делягин опубликовал новый пост, в котором отводит роль инструмента, приближающего захват власти в стране, введению QR-кодов вакцинации. «Коды – это про госпереворот. Если кто-то еще не понял – это подготовка к свержению законной власти», – написал депутат.

Свой пост он также сопроводил коротким видеороликом, на котором дает более подробную и развернутую оценку ситуации.

«Значит так, дорогие друзья. Кто не понял, вся эта история с QR-кодами направлена не на обеспечение массовой вивисекции. Это организация госпереворота. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невыносимой.

Начиная с силовиков, у которых, если я правильно понимаю, анонимизированные QR-коды – без паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные.

То есть это разрушение повседневности абсолютного большинства людей, с повышением пенсионного возраста это не удалось, а сейчас будет вот так. И людей, которые на это ведутся, уже не жалко. В общем, попытаюсь разобраться, и попытаюсь, что называется, предотвратить, или по крайней мере сгладить», – говорит парламентарий на опубликованном видео.