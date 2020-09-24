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«Это устраивает психологически нездоровый человек, зацикленный на сексуальных ориентациях»: Навальный о фильме «Дождя*»

Заключённый политик прокомментировал фильм о том, как над ним издеваются в тюрьме

Фото: Instagram / navalny

В Инстаграме Алексея Навального сегодня опубликован пост, в котором политик впервые высказывается по поводу фильма телеканала «Дождь*», рассказывающий о психологических пытках, которым его подвергают в колонии.

«– Ни х..а себе, – сказал я себе второй раз, когда сегодня адвокат рассказал мне о том, что Нариман и другие бывшие зэки ИК-2 дали интервью для большого фильма @tvrain о том, что происходит в моей колонии», – пишет Навальный.

Как выяснилось, о некоторых событиях вокруг себя Алексей узнал только из фильма:

«От чего-то я просто в шоке. Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я ещё думал – куда он пропал?»

Политик пишет, что знал, чего примерно ожидать от тюрьмы, поскольку своим опытом с ним делился брат Олег. Навальный ничуть не сомневается в том, кто именно стоит за этими издевательствами:

«Ясно, что всё это устраивает Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью и с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях, тут явно просматривается».

Фото: Instagram / navalny
Фото: Instagram / navalny
Фото: Instagram / navalny

*Телеканал «Дождь» внесён Минюстом РФ с реестр СМИ – иностранных агентов

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