«Это устраивает психологически нездоровый человек, зацикленный на сексуальных ориентациях»: Навальный о фильме «Дождя*»

В Инстаграме Алексея Навального сегодня опубликован пост, в котором политик впервые высказывается по поводу фильма телеканала «Дождь*», рассказывающий о психологических пытках, которым его подвергают в колонии.

«– Ни х..а себе, – сказал я себе второй раз, когда сегодня адвокат рассказал мне о том, что Нариман и другие бывшие зэки ИК-2 дали интервью для большого фильма @tvrain о том, что происходит в моей колонии», – пишет Навальный.

Как выяснилось, о некоторых событиях вокруг себя Алексей узнал только из фильма:

«От чего-то я просто в шоке. Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я ещё думал – куда он пропал?»

Политик пишет, что знал, чего примерно ожидать от тюрьмы, поскольку своим опытом с ним делился брат Олег. Навальный ничуть не сомневается в том, кто именно стоит за этими издевательствами:

«Ясно, что всё это устраивает Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью и с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях, тут явно просматривается».