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СМИ называют погибшего в Берлине сотрудника дипмиссии РФ сыном одного из начальников ФСБ

Имя отца дипломата связывали с громкими расследованиями

Фото: YouTube Anastasie de Plume, The Insider (СМИ-иноагент)

Кирилл Жало

Издания, признанные в России СМИ-иностранными агентами, The Insider и Bellingcat со ссылкой на изученные открытые источники утверждают, что погибший возле здания посольства РФ в Берлине мужчина – дипломат Кирилл Жало.

Инцидент произошел 19 октября в 7:20. Тело мужчины нашли под окнами посольства. Прибывшие на помощь медики не смогли реанимировать россиянина. Вскрытие сотрудника посольства проводили в России, куда он был репатриирован на следующий день.

Источники в немецкой разведке сообщили изданию Der Spigel, что Жало работал вторым секретарем в посольстве, но на деле был офицером ФСБ и связан с высокопоставленным генералом ФСБ.

The Insider и Bellingcat утверждают, что Кирилл Жало является сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. С именем последнего журналисты связывают случаи с отравлениями Владимира Кара-Мурзы, Дмитрия Быкова, Алексея Навального.

До перевода в Берлин в июне 2019 года Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства РФ при министерстве обороны в Вене.

В МИД ФРГ подтвердили, что знакомы с ситуацией с российским дипломатом, но не могут делиться подробностями из-за положений о защите персональных данных и информации, пишет «Интерфакс».

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