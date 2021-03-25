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«Есть ощущение, что государство хочет выморить россиян»: депутат Делягин сделал громкое заявление

Депутат Государственной думы России, экономист Михаил Делягин раскритиковал разработчиков бюджета и работу российских властей.

Фото: Global Look Press

Поведение государства по отношению к россиянам похоже на то, будто власти хотят выморить как можно больше россиян. Такое заявление на своем официальном сайте сделал депутат Государственной думы, экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что наблюдается достаточно странная картина: никого из властей не интересует то, что инфляция «съест» все запланированные Совфедом компенсации пенсий, равно как никого не интересует рекордная сверхсмертность в нынешнем году.

«Все компенсации пенсии, запланированные Совфедом в бюджете, съест инфляция. Это спровоцирует постоянное обнищание пенсионеров. Не пугает авторов бюджета даже то, что к выборам президента Россия подойдет с огромным зарядом недовольства населения. […]

Ситуация начинает походить на очень опасную. Принимаемый на ближайшие годы бюджет спровоцирует постоянное обнищание стариков.

Кто из государственных мужей озабочен рекордной сверхсмертностью, наблюдаемой в нынешнем году? Никто.

У меня складывается ощущение, что задачей государства является то, чтобы выморить как можно больше людей. И государство с данной задаче в целом справляется», - негодует Делягин.
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