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Сергей Фургал собирает деньги на адвокатов

В инстаграме всенародно избранного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилась запись о сборе средств на оплату адвокатских услуг

В Инстаграме экс-губернатора Хабаровского края появилось объявление о сборе средств на адвоката.

«Средства на оплату адвокатов кончились, – сообщает Сергей Фургал. – Ни партия (Фургал избирался от ЛДПР – Ред.), ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают. Остаётся одна надежда – поддержка общества».

Средства собираются на карту сына политика Антона Фургала. «Я понимаю, что "недруги потирают руки", им кажется, что силы Фургала тают, – пишет Антон. – Но я уверен, что этого не произойдёт. С отцом работает хорошая команда профессионалов. Вместе мы сила!»

Напомним, что экс-губернатор Хабаровского края находится в СИЗО с прошлого лета. Сергея Фургала обвиняют организации двух убийств, создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконном хранении оружия. При том, что на момент ареста сроки давности по данным статьям у него истекли.

Эти обвинения вызвали в регионе массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно заявлял, что партия якобы «не бросит» Фургала. И сразу после ареста негодовал с думской трибуны: «Мы вам – Конституцию, а вы нам – наручники». Позже, в ходе дебатов перед выборами в Госдуму он заявил своему оппоненту Максиму Шевченко, что Фургал будет встречать новый год дома. Кажется, Владимир Вольфович что-то напутал.

Расследование в отношении Сергея Фургала завершено. Он требует, чтобы его судил суд присяжных. Скорее всего, это требование будет отклонено. Будет удивительно, если его удовлетворят.

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