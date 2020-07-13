Сергей Фургал собирает деньги на адвокатов

Средства собираются на карту сына политика Антона Фургала. «Я понимаю, что "недруги потирают руки", им кажется, что силы Фургала тают, – пишет Антон. – Но я уверен, что этого не произойдёт. С отцом работает хорошая команда профессионалов. Вместе мы сила!»

Напомним, что экс-губернатор Хабаровского края находится в СИЗО с прошлого лета. Сергея Фургала обвиняют организации двух убийств, создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконном хранении оружия. При том, что на момент ареста сроки давности по данным статьям у него истекли.

Эти обвинения вызвали в регионе массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно заявлял, что партия якобы «не бросит» Фургала. И сразу после ареста негодовал с думской трибуны: «Мы вам – Конституцию, а вы нам – наручники». Позже, в ходе дебатов перед выборами в Госдуму он заявил своему оппоненту Максиму Шевченко, что Фургал будет встречать новый год дома. Кажется, Владимир Вольфович что-то напутал.

Расследование в отношении Сергея Фургала завершено. Он требует, чтобы его судил суд присяжных. Скорее всего, это требование будет отклонено. Будет удивительно, если его удовлетворят.