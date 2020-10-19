Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Взять и закрыть Пенсионный фонд

– Какие из предлагаемых законов в Думе вас сегодня смущают или настораживают?

– Перечислять всё, против чего я бы в Думе голосовал, вряд ли возможно...

– Назовите самый очевидный из них...

– Вся фракция «Справедливая Россия» разделяет моё убеждение в том, что нельзя сохранять нынешнее пенсионное обеспечение и медицинское страхование в отдельных внебюджетных фондах и надо вернуть это в список обязанностей правительства. А что мог сказать по этому поводу руководитель Пенсионного фонда? Он действует в рамках нынешних законов и не имеет ни малейшей возможности просто закрыть этот фонд своими силами. Я спрашивал у депутатов, не пора ли им изменить соответствующий закон. Надеюсь, этот вопрос будет обсуждаться в Думе.

– Ваш коллега из Санкт-Петербурга Борис Вишневский называет вас сталинистом, империалистом и ненавистником либералов. Все верно?

– Очень рад, что он меня правильно оценивает. Я действительно сталинист, правда, не в том смысле, какое он имеет в виду. Я вовсе не считаю так называемые сталинские репрессии благом, я просто знаю, что на самом деле вот эти 17 месяцев большого террора были антисталинскими, что это было затеяно областными и республиканскими партаппаратчиками среднего звена. Я действительно империалист в том плане, что считаю многонациональную империю более эффективной и в экономическом, и в политическом, и в культурном плане, чем мононациональное королевство. И я действительно ненавистник тоталитарной секты либералов, потому что не просто убедился на опыте, но и теоретически доказал, что основной догмат этой секты – вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. И если Вишневский трактует эти понятия иначе, чем я, так это его личное несчастье.

– Трендом стало то, что крупные политические фигуры становятся фигурантами уголовных дел. Но ведь сенаторы и губернаторы – по сути люди президента?

– Нет. Во-первых, возможности президента сильно преувеличены молвой. Это относится не только к нашему президенту. Это относится к громадному большинству руководителей самого разного рода. Во-вторых, к сожалению, многие вещи раскрываются с изрядным опозданием. Недавно, например, Сергея Ивановича Фургала блатное прошлое догнало. Потому что кто-то из тех, кто действовал когда-то вместе с ним, был задержан за другие свои дела и не захотел за все отвечать в одиночку. Такое бывает довольно часто. Поэтому многие преступные дела раскрываются с большим опозданием. Для меня это неудивительно. Ну и понятно, что винить в таком президента бессмысленно, он тоже невсеведущ и тоже многое узнает с большим запозданием.

– Раньше вы говорили про ошибки президента...

– Один из примеров – это как раз арест Ходорковского. Я долго и совершенно искренне считал, что сделано это зря, пока не ознакомился с материалами уголовного дела и с анализом этих материалов, что куда важнее. Я считал ошибочной замену выборов губернаторов их назначением, пока не вспомнил деятельность многих моих коллег, как и мою собственную деятельность на этих самых выборах региональных руководителей, и не понял, что на самом деле гораздо больше было к тому времени профессиональных избирательных технологий, чем реального соревнования программ руководителей. И только через изрядное время стало возможно вновь перейти к выборам. С учетом всех подобных нюансов я, как правило, впоследствии убеждаюсь, что прав был Владимир Владимирович, а не я.

– Ваш оптимистичный прогноз о достигнутом коллективном иммунитете России на осень этого года не оправдался. Почему?

– Потому что накал антипрививочной кампании оказался совершенно чудовищный. Эта кампания уже привела к множеству проблем. Число поражённых тяжёлой ментальной заразой оказалось так велико, что физическую заразу все никак не удаётся толком остановить.

– Правда, что вы призывали силовиков заниматься антипрививочниками?

– Нет. К этому есть кому призвать и без меня. Но я действительно считаю антипрививочную кампанию преступлением, так же, как и многие другие, пишущие на эту же тему.

– Тем не менее вы считаете, что в России нужно вводить обязательную принудительную вакцинацию?

– Считаю. И не раз об этом говорил. Единственным допустимым средством не прививаться должно быть квалифицированное медицинское заключение. Именно квалифицированное, потому что видел я, к сожалению, массу совершеннейшей липы на сей счёт.