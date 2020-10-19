Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»
На днях свежеизбранный депутат Анатолий Вассерман все-таки оправдал надежды избирателей – надел в Госдуму свою знаменитую жилетку с иголками, лесками и фонарями
– Вам все это нужно?
– В Думу я прихожу обычно налегке, без жилета и большей части тех инструментов, которые у меня навешаны на брюки – просто потому, что по дороге в Думу и обратно мне заведомо не может пригодиться то, что я ношу с собой. Но вот, например, вчера был в Думе в полном снаряжении, когда мне из Думы надо было ехать на съемку передачи, режиссер которой попросил меня быть в полном снаряжении.
Банка энергетика перед заседанием в Думе
– На этой неделе было сообщение, что вы недовольны тем, как кормят в Госдуме?
– Нет, я недоволен тем, что в Думе пока не кормят. В порядке борьбы с коронавирусом закрыли все «кормилища» внутри Думы, но бороться с вирусом это, естественно, никоим образом не помогает. Ведь депутаты теперь вынуждены ходить поесть в соседние кормилища, где контингент посетителей совершенно неопределённый. Получается, что риск заразиться от этого только вырос. Но, насколько я наслышан, сейчас уже готовится восстановление работы этого комбината питания.
– Какие у вас вкусовые предпочтения?
– Люблю мясо жареное или тушёное.
– Вы жаловались, что вы сова и вам неудобно приходить на заседания к 10 утра?
– Завтра предполагается очень долгое и сложное обсуждение на пленарном заседании с 10 утра. Как-то приспосабливаюсь. Если я чувствую, что мне тяжело выдержать раннее заседание, выпиваю банку энергетика. Кстати, состав таких напитков почти одинаковый, различаются вкусовые добавки. Это довольно дурная привычка, но она причиняет вреда здоровью гораздо меньше, чем курение, поэтому от неё я пока не отказался.
– С мандатом депутата вы приобрели зарплату в полмиллиона, служебный кабинет, автомобиль, бесплатные проезды по стране...
– Зарплата с учётом всех надбавок и доплат получается у меня несколько выше, чем мой заработок на ТВ, но, учитывая, что выход передачи продолжается, доход у меня практически удвоился. Правда, мне скорее всего нужно будет изрядно доплачивать из своего кармана некоторым помощникам по депутатским делам. Так что в целом мой личный доход мало изменится. По стране мне действительно оплачиваются поездки, но не куда попало и зачем попало, а именно по служебным делам. Автомобиля персонального у меня нет. Я могу вызывать служебный автомобиль для поездок, но именно по депутатским делам, а не всякий раз, как мне заблагорассудится. Это, по счастью, мало что меняет, поскольку я живу рядом с метро, а Дума тоже находится в нескольких шагах от метро, поэтому мне гораздо удобнее добираться на работу и домой именно в метро.
– С ваших слов, полжизни вы работали на репутацию, а полжизни репутация работала на вас. Она помогла вам на выборах?
– Думаю, что довольно заметная часть избирателей проголосовала за меня, не вникая в мою предвыборную кампанию, а просто исходя из того, что за умного человека и проголосовать не грех.
– А как финансировалась ваша избирательная кампания по Преображенскому избирательному округу №205?
– Нашлись спонсоры. О большей их части я не знаю ничего, кроме одного: мой юрист проверил и убедился, что эти деньги исходят из отечественных источников, а не зарубежных. Всего было израсходовано около 34 млн рублей.
– Вы получаете пенсию?
– Да. Сейчас это российская пенсия. Назначена на основе моей украинской пенсии, а та в свою очередь была, мягко говоря, очень скромной. Поэтому получается пенсия у меня в РФ очень невелика. Но скажем, за один выпуск моей авторской телепередачи я получаю чистыми, за вычетом всех налогов, примерно раз в шесть больше моей пенсии.
После Украины
– Вы как-то очень быстро получили российское гражданство – сразу после того, как СБУ Украины завела на вас уголовное дело?
– Дело завели на меня в сентябре 2015 года, а гражданством Российской Федерации я награжден по указу от 27 января 2016-го. Именно награжден, поскольку я получил его по п. 3 статьи 13 Закона РФ за «Особые заслуги перед Российской Федерацией», то есть это можно рассматривать именно как награду. Но само заявление о приеме гражданства РФ я подал еще за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела по обвинению в сепаратизме. Это очень смешно, когда обвиняют в сепаратизме именно интеграционалистов, тех, кто стремится к воссоединению всех русских.
– В своем детстве в Одессе вы сталкивались с антисемитизмом?
– Даже если при каких-то обстоятельствах меня травили и ущемляли, то причины были абсолютно иные, с антисемитизмом никак не связанные. С антисемитизмом я столкнулся, по сути, только один раз. Когда, отбыв три года по распределению на Холодмаше, решил перейти в Пищепромавтоматику, вот там заведующий отделом кадров долго пытался меня не принять на работу, он просто боялся, как бы я не решил эмигрировать в Израиль. Дело было в 1977 году. Когда гендиректор спросил меня, не намерен ли я эмигрировать, я ответил: «С моей учёной специальностью из всего Запада для меня открыта только Западная Сибирь». Этот ответ всех устроил, и меня таки приняли в штат, где я проработал 18 лет.
– Но в армии вы не служили?
– Не служил. Я окончил военно-морскую кафедру. Аттестован как энергетик атомной подводной лодки. Но по состоянию здоровья я даже в молодости в подводный флот не годился. Думаю, флот от этого не много потерял.
– Так или иначе, в вашем лице знатока Госдума получила дополнительный бонус. Как вы считаете? Вы попали в тот комитет, который хотели...
– Надеюсь, я буду полезным для Думы. Обещать не могу, есть немало проблем, из-за которых к моим словам могут и не прислушаться.
– В новой должности члена комитета просвещения вы намерены заняться реформой системы образования. Правда, что вы хотите сократить срок обучения в школах до 8 лет?
– Я не хочу сокращать срок обучения в школах. Я говорил совершенно другое: если использовать эффективные методики обучения, опирающиеся на формирование целостной картины мира, тогда тот объем, который нынче растягивают на 11 лет, вполне можно, как в моё время, уместить в 8. Но это, конечно, не значит, что надо сокращать срок обучения до 8 лет. Потому что на самом деле объем сведений, преподаваемых сейчас, несуразно мал. Мал он, потому что их неэффективно изучают. И соответственно, надо бы на самом деле не сокращать срок обучения, а увеличить объем преподавания путём улучшения методики преподавания.
Взять и закрыть Пенсионный фонд
– Какие из предлагаемых законов в Думе вас сегодня смущают или настораживают?
– Перечислять всё, против чего я бы в Думе голосовал, вряд ли возможно...
– Назовите самый очевидный из них...
– Вся фракция «Справедливая Россия» разделяет моё убеждение в том, что нельзя сохранять нынешнее пенсионное обеспечение и медицинское страхование в отдельных внебюджетных фондах и надо вернуть это в список обязанностей правительства. А что мог сказать по этому поводу руководитель Пенсионного фонда? Он действует в рамках нынешних законов и не имеет ни малейшей возможности просто закрыть этот фонд своими силами. Я спрашивал у депутатов, не пора ли им изменить соответствующий закон. Надеюсь, этот вопрос будет обсуждаться в Думе.
– Ваш коллега из Санкт-Петербурга Борис Вишневский называет вас сталинистом, империалистом и ненавистником либералов. Все верно?
– Очень рад, что он меня правильно оценивает. Я действительно сталинист, правда, не в том смысле, какое он имеет в виду. Я вовсе не считаю так называемые сталинские репрессии благом, я просто знаю, что на самом деле вот эти 17 месяцев большого террора были антисталинскими, что это было затеяно областными и республиканскими партаппаратчиками среднего звена. Я действительно империалист в том плане, что считаю многонациональную империю более эффективной и в экономическом, и в политическом, и в культурном плане, чем мононациональное королевство. И я действительно ненавистник тоталитарной секты либералов, потому что не просто убедился на опыте, но и теоретически доказал, что основной догмат этой секты – вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. И если Вишневский трактует эти понятия иначе, чем я, так это его личное несчастье.
– Трендом стало то, что крупные политические фигуры становятся фигурантами уголовных дел. Но ведь сенаторы и губернаторы – по сути люди президента?
– Нет. Во-первых, возможности президента сильно преувеличены молвой. Это относится не только к нашему президенту. Это относится к громадному большинству руководителей самого разного рода. Во-вторых, к сожалению, многие вещи раскрываются с изрядным опозданием. Недавно, например, Сергея Ивановича Фургала блатное прошлое догнало. Потому что кто-то из тех, кто действовал когда-то вместе с ним, был задержан за другие свои дела и не захотел за все отвечать в одиночку. Такое бывает довольно часто. Поэтому многие преступные дела раскрываются с большим опозданием. Для меня это неудивительно. Ну и понятно, что винить в таком президента бессмысленно, он тоже невсеведущ и тоже многое узнает с большим запозданием.
– Раньше вы говорили про ошибки президента...
– Один из примеров – это как раз арест Ходорковского. Я долго и совершенно искренне считал, что сделано это зря, пока не ознакомился с материалами уголовного дела и с анализом этих материалов, что куда важнее. Я считал ошибочной замену выборов губернаторов их назначением, пока не вспомнил деятельность многих моих коллег, как и мою собственную деятельность на этих самых выборах региональных руководителей, и не понял, что на самом деле гораздо больше было к тому времени профессиональных избирательных технологий, чем реального соревнования программ руководителей. И только через изрядное время стало возможно вновь перейти к выборам. С учетом всех подобных нюансов я, как правило, впоследствии убеждаюсь, что прав был Владимир Владимирович, а не я.
– Ваш оптимистичный прогноз о достигнутом коллективном иммунитете России на осень этого года не оправдался. Почему?
– Потому что накал антипрививочной кампании оказался совершенно чудовищный. Эта кампания уже привела к множеству проблем. Число поражённых тяжёлой ментальной заразой оказалось так велико, что физическую заразу все никак не удаётся толком остановить.
– Правда, что вы призывали силовиков заниматься антипрививочниками?
– Нет. К этому есть кому призвать и без меня. Но я действительно считаю антипрививочную кампанию преступлением, так же, как и многие другие, пишущие на эту же тему.
– Тем не менее вы считаете, что в России нужно вводить обязательную принудительную вакцинацию?
– Считаю. И не раз об этом говорил. Единственным допустимым средством не прививаться должно быть квалифицированное медицинское заключение. Именно квалифицированное, потому что видел я, к сожалению, массу совершеннейшей липы на сей счёт.
«Дураков в стране достаточно мало»
– В самом разгаре перепись населения, вы уже переписались?
– В первый же день, когда это стало возможно, я ввел требуемые сведения о себе на сайте Госуслуг. А зачем откладывать? На заполнение у меня ушло 15–20 минут, я старался вникать в суть каждого вопроса, прежде чем на него отвечать. Ничего странного и неудобного в вопросах я не увидел. Сложности на сайте могут быть разве что у инвалидов: у людей с плохим зрением и с затруднениями в мышлении и т.д. Для всех остальных этот сайт вполне комфортен. Ну а найти в стране место, где нет интернета еще, наверное, можно, но довольно трудно. Так что людей, не имеющих возможности переписаться на сайте Госуслуг, довольно мало.
– Перепись трижды переносили. На этот раз она проводится с запозданием и в разгар эпидемии коронавируса. Стоит ли она таких жертв?
– Это сведения, необходимые для управления страной. Откладывать перепись крайне нежелательно.
– Там всё на условиях добровольности, все 33 вопроса, где можно поменять фамилию, пол и национальность – данные со слов респондента. Откуда у вас уверенность в наших опросах?
– По счастью, дураков в стране достаточно мало, чтобы погрешность, связанная с проявлениями их психических недостатков, была пренебрежительно мала. Более того, опыт переписи уже давно научил, какие именно поправки надо делать на число тех, кто в меру своего неразумия захотел подшутить над другими, не понимая, что ущерб прежде всего причиняет самому себе. Так что эта статистическая погрешность достаточно мала, чтобы ее легко было учесть и внести соответствующие поправки.
– Были ли у вас обеты, которые вы нарушали?
– Были. Первую сигарету я выкурил 4 октября 1969 года, а последнюю – 15 июля 1990 года. Но в промежутке между этими датами я бросал курить несколько раз.
Даты
1952 – родился в Одессе
1989 – впервые принял участие в ТВ-игре клуба «Что? Где? Когда?»
1995 – стал политическим консультантом мэра Юрия Лужкова
2004 – получил титул лучшего игрока десятилетия в телевизионной «Своей игре», одержав 15 побед подряд
2013 – получил от руководства «Национальной Медиа Группы» квартиру 100 м² на 30-м этаже элитной новостройки на Ходынском бульваре