Сергей Обухов: «Вокруг Рашкина была толпа силовиков»

Политик якобы в пьяном виде убил и разделал лося. Сам Валерий Фёдорович утверждает, что они с другом нашли животное уже мёртвым. Тем не менее, в МВД заявили о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте.

Инцидент мы попросили прокомментировать коллегу Валерия Рашкина, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

– Сергей Павлович, всё это выглядит как минимум странно. Вы с Валерием Фёдоровичем разговаривали?

– Мне удалось до него дозвониться примерно в момент задержания. Нам удалось поговорить около 10 секунд. Он сообщил, что кругом полно полиции и силовиков, и что его депутатские «Жигули» изъяли (вообще, по закону, сам депутат, как и его транспортное средство, обладают иммунитетом и под подобные санкции не попадают – Ред.). После чего разговор прервался. Не понимаю, что произошло. Ни задерживать, ни изымать его машину они не имели права.

– Рашкин поехал в Саратов на региональную неделю?

– Да, плюс ещё нерабочие дни. Решил съездить на выходные на родину, а родина вот так поприветствовала… Пока что я знаю только, что вокруг него было стадо силовиков, которое взялось там непонятно откуда и непонятно, с чего. В машине, судя по фотографиям, нашли кусок мяса. Если депутат завалил ножом пробегавшего мимо лося, то это только вызывает уважение. Сейчас туда, к месту задержания, выехала большая группа местных депутатов во главе с Николаем Бондаренко. Чтобы понять, что там происходит.

– Сообщают, что Рашкин был пьяным за рулём…

– Да, по протоколу он якобы был пьян. Но позвольте, а где у вас понятые? Все обвинения построены на косвенных показателях. Я могу сказать, что Рашкин – организатор протестов против результатов электронного голосования ботов. Рашкин – инициатор парламентского расследования саратовских пыток в тюрьмах, на котором настаивала КПРФ. Думаю, там воспользовались тем, что он приехал в Саратовскую область и вот такая саратовская ответочка получилась. А саратовское правосудие нам известно, мы все видели видео с пытками. Никакого доверия к поступающей информации нет.