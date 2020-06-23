Екатерина Енгалычева о «деле Рашкина»: Компромат измельчал

Депутат в своём телеграм-канале отметила, что «компроматы на оппозицию измельчали».

«У самих миллиарды в офшорах, дворцы якобы «заброшенные» в странах НАТО», – написала Енгалычева.

«А тут толпой «бравые» сотрудники ФСБ и иных всевозможных служб, да ещё и со съёмочной бригадой с освещением глаз не смыкают, в ночи по лесам бегают за депутатом ГосДумы от КПРФ, который является самым известным в стране и самым токсичным из всех для Администрации Президента».

По мнению Енгалычевой, Валерий Рашкин – «один из самых смелых настоящих народных депутатов», и поэтому он очень не угоден власти.

«И вдруг мясо в багажнике обнаружили, и депутат якобы пьяный – так показалось сотруднику, – продолжает Енгалычева. – Пьяные чиновники и единороссы на камеры-то и на сотрудников в таких ситуациях кидаются обычно, да матом кроют, а тут стоит человек спокойно отвечает на вопросы пока ему светят прожектором в глаза и тычут камерой в лицо, радуясь, и чуть ли не визжа от радости, что провокацию снимают…»

Также депутат обратила внимания на то, что при Валерии Рашкине не было обнаружено ни огнестрельного оружия, ни боеприпасов.

«Да одним только столпотворением всевозможных сотрудников ночью якобы бегающих по лесам вместе с журналистами, операторами спалили свою провокацию», – считает Енгалычева.

Депутат рекомендует силовикам заниматься прямыми обязанностями – «охранять страну» и «защищать людей», а не фабриковать дела против оппозиционеров.